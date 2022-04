IoT: benefícios, riscos e desafios para as empresas

Na última edição do "IoT Business Forum", promovido pela plataforma TI Inside, especialistas fizeram apresentações e discutiram temas relacionados à internet das coisas (Internet of Things ou IoT, em inglês). Os dois painéis iniciais do evento tiveram como foco o papel da IoT na agropecuária e na indústria, além dos ataques virtuais às redes de IoT e medidas de cibersegurança.

No primeiro painel, estavam presentes Pedro Peixoto, co-fundador da 10b e membro do conselho de administração da Rúmina, Lucas Pinz, diretor no Grupo Energisa, André Martins, CEO da NLT, Alexandre Dal Forno, head de corporate marketing & IoT na TIM Brasil e Murilo Silva, diretor de soluções e sócio na Fuse IoT.

IoT no campo e na indústria A internet das coisas é basicamente a conexão de diferentes dispositivos à internet. Por meio de sensores, esses dispositivos são capazes de coletar e transmitir dados, os quais podem ser utilizados pelas pessoas por trás do controle da operação. Em determinados setores, como a agropecuária, esse recurso pode ser especialmente útil, conforme explicou Pedro: "Uma das grandes dificuldades de qualquer cadeia produtiva, mas principalmente da pecuária leiteira, é a coleta de dados. Antes, esse processo geralmente não era automatizado e, mesmo quando era, exigia equipamentos caros. De agora em diante, IoT terá um papel cada vez mais fundamental para permitir a automatização dessa coleta nas fazendas". A ideia é que os produtores rurais possam utilizar uma tecnologia prática, como um aplicativo, que possibilite acesso constante aos dados da produção, obtidos com o auxílio de dispositivos inteligentes. Em outros setores, como o de energia, a internet das coisas também pode ser uma aliada para proporcionar maior eficiência às operações. É o que ressaltou Lucas: "A IoT está presente em todos os lugares, desde a gestão da usina elétrica até a medição do consumo de energia nas residências". Dessa forma, é possível, por exemplo, evitar interrupções no fornecimento de energia e realizar manutenções preditivas em máquinas e sistemas. Os especialistas ainda comentaram que a internet das coisas tem potencialidades na construção civil, principalmente para o monitoramento remoto de equipamentos, e na área da saúde, onde possibilita o monitoramento de ambientes hospitalares e de pacientes. Outros usos da IoT dizem respeito às cidades inteligentes e envolvem ações como a telegestão da iluminação pública e a medição remota de consumo de energia, gás e água.

A visão dos empresários brasileiros sobre IoT Em sua participação no painel, Murilo se mostrou otimista quanto à percepção da internet das coisas por parte do empresariado brasileiro: "os executivos estão entendendo cada vez mais a necessidade e a importância da utilização de IoT e tecnologias complementares para a melhoria de sua gestão". A consequência disso, segundo ele, é que agora tanto empresas que fornecem serviços de IoT quanto aquelas que apenas os consomem estão investindo maciçamente em medidas educativas, como cursos, palestras, webinars, e-books, podcasts e webcasts sobre o assunto. Não apenas isso, mas os projetos de IoT têm ganhado sofisticação e viabilidade. O especialista afirmou que, antes, era difícil entender o que o cliente almejava com cada projeto. Hoje em dia, no entanto, o cliente geralmente tem um entendimento melhor de seus objetivos com o projeto e sabe quais infraestruturas são necessárias para executá-lo. Além do amadurecimento da mentalidade dos executivos, outras mudanças que têm ocorrido no mercado de IoT são a preparação de budgets para a entrada de novos projetos e a customização das soluções. Acerca desse último ponto, Murilo destacou: "estamos saindo da fase das soluções de IoT prontas. As empresas já perceberam que as soluções não são tão simples assim e que demandam uma customização, seja financeira ou de software, hardware, etc".