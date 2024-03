Tecnologia operacional versus tecnologia da informação

Tal como os carris de uma linha ferroviária, a tecnologia dos sistemas de informação e a tecnologia operacional pareciam seguir um curso paralelo que nunca se encontraria. Mas o que pode ser verdade para as ferrovias não é verdade no mundo da tecnologia empresarial. Embora algumas empresas ainda tratem estas duas disciplinas como competências separadas, mas iguais, a maioria descobriu que há muito a ganhar com a convergência de TI e TO — o suficiente para compensar o que muitas vezes é uma árdua tarefa de integração.

A TO se concentra nos dispositivos físicos que controlam as operações e processos industriais, enquanto a TI se concentra nos dados. Podem operar independentemente uns dos outros, como têm feito durante muitos anos, mas a convergência TI/TO tem benefícios reais, incluindo controlos de custos e segurança, quando cada lado partilha os seus pontos fortes.

O único factor que está a impulsionar a convergência entre TI e TO é a crescente adopção de infraestruturas de internet das coisas (IoT). O apelo da IoT é o potencial para maiores eficiências, insights e oportunidades de monetização que podem advir da fusão de dispositivos, dados e pessoas em um único ambiente.

Ao contrário da TI, que tende a trocar equipamentos e atualizar firmware com frequência, os dispositivos TO podem ser instalados e deixados em funcionamento por muitos anos. Portanto, embora pareçam estar fazendo seu trabalho corretamente, podem não ser atualizados regularmente.

Hoje, TO se refere à rede de dispositivos e software usados em sistemas industriais, de fabricação e de controle de processos. Os tipos de dispositivos pendurados nas redes IoT variam de sensores, relés e outros circuitos de propósito único no chão de fábrica até laptops e smartphones dos usuários finais. No entanto, na maior parte, a TO oferece suporte a equipamentos especializados que capturam e transmitem dados para permitir que equipamentos industriais executem tarefas específicas. Normalmente, essas instalações IoT são chamadas de sistemas de controle industrial (ICS).

A TO também existe há muito tempo, mas só se concretizou quando a automação foi introduzida nos sistemas industriais e de produção, juntamente com a necessidade de conectar dispositivos automatizados em rede para obter o controle adequado sobre os dispositivos e processos da fábrica.

TO vs. TI: principais diferenças

TO e TI são estruturas técnicas baseadas em redes que ligam centenas ou milhares de computadores, mas para além dessa topologia básica, existem mais diferenças do que características comuns.

Até as redes têm diferenças distintas. As redes de TI normalmente são executadas em vários sistemas operacionais padronizados, incluindo Windows e Linux. Os ambientes industriais de IoT (IIoT) que suportam TO podem ser executados em sistemas operacionais de rede de TI, mas também há uma série de sistemas operacionais proprietários que tendem a ser mais baseados em recursos e muitas vezes são adaptados a um setor ou a processos industriais específicos. Em alguns casos, as empresas modificarão um sistema operacional disponível para desenvolver um que atenda às suas necessidades específicas.

Os protocolos de comunicação que as infraestruturas de TI e TO podem usar também podem variar. A maioria das redes de TI é baseada em Ethernet, seja com ou sem fio. Toda ou parte de uma rede TO também pode usar Ethernet como protocolo, mas como uma única implantação de IoT pode potencialmente cobrir uma área geográfica muito maior do que uma rede de TI, outros protocolos são usados, como LTE –principalmente 4G, com crescente adoção de 5G– e comunicações de área ampla e baixo consumo de energia em diversas implantações, incluindo NB-IoT e Lora.

Embora as redes de TO e de TI sejam efetivamente canais para transferência de dados, o tamanho dos dados e a velocidade com que são transmitidos, analisados e utilizados são diferentes.

A TO é mais centrada em dispositivos do que a TI e usa dados em tempo real para monitorar e controlar dispositivos físicos — em alguns casos, exercendo esse controle quase instantaneamente para garantir que os processos funcionem sem interrupções e que os sistemas de segurança dos trabalhadores não sejam comprometidos.

A TI é centrada no usuário e nos dados e geralmente usa dados históricos para análises relacionadas ao atendimento ao cliente, relatórios de gerenciamento, marketing, etc. Normalmente, os administradores de TI estão mais atentos a um risco de segurança que possa colocar os dados em perigo do que ao bem-estar físico dos seus utilizadores.