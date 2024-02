Huawei impulsiona desenvolvimentos inteligentes e adoção do 5.5G comercial

No Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, a Huawei reúne operadoras, parceiros e formadores de opinião para discutir a sinergia entre as redes, a nuvem e a inteligência no tema “Advanced Intelligence”. A empresa visa promover a transformação digital inteligente, construir um ecossistema próspero, acelerar o ciclo positivo de negócios de 5G e preparar a era 5.5G, que está próxima.

Segundo a Huawei, ao final de 2023, mais de 300 redes comerciais 5G tinham sido lançadas em todo o mundo, servindo mais de 1,6 bilhões de usuários. “Testes realizados em 2023 nas principais cidades da Alemanha, Áustria e Holanda apontaram que as operadoras que usaram soluções da Huawei ficaram em primeiro lugar em termos de experiência de rede. A Huawei também colabora com operadoras líderes mundiais e parceiros do setor para encontrar soluções inovadoras para atender aos requisitos mais elevados das novas aplicações e cenários 5.5G”, diz um comunicado de imprensa.

O fornecedor tem ajudado as operadoras a iniciar a verificação comercial e os testes de 5.5G em mais de 20 cidades em todo o mundo:

O Oriente Médio formou um consenso geral sobre o desenvolvimento de 5.5G, com todos os seis países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) tendo concluído a verificação da taxa de 10 Gbps do 5.5G e a incubação de novos serviços, como RedCap e internet das coisas (IoT) passiva.

As três principais operadoras da parte continental da China iniciaram a implantação da rede 5.5G nas principais cidades, para explorar serviços para pessoas, coisas, veículos, setores e residências conectadas.

Em Hong Kong, as operadoras também concluíram testes e verificação da taxa de 10 Gbps no 5,5 G na banda C e no mmWave e começaram a fornecer serviços FWA de 5,5 G.

Na Europa, as operadoras finlandesas concluíram a verificação da tecnologia 5.5G em redes comerciais, alcançando uma taxa de pico superior a 10 Gbps, e verificaram a tecnologia IoT passiva.

Na Alemanha, as operadoras que operam na faixa de 6 GHz também alcançaram uma taxa de pico de 12 Gbps utilizando técnicas multi portadoras.

No MWC, a Huawei lançará o primeiro modelo de base do setor de telecomunicações. Este modelo básico oferecerá aplicativos inteligentes baseados em funções e cenários para apoiar demandas por provisionamento ágil de serviços, garantia precisa da experiência do usuário e operações e manutenção (O&M) eficientes. Também ajudará as operadoras a capacitar os funcionários e a melhorar a satisfação dos usuários para aumentar de forma abrangente a produtividade da rede.

O estande da Huawei no Centro de Convenções de Barcelona apresenta aos visitantes uma ideia do que será um mundo digital com conectividade inteligente e integrada. Para tanto, o fornecedor apresenta uma gama completa de produtos e soluções 5.5G, F5܂5G e Net5܂5G e está comprometida em trabalhar com operadoras globais e parceiros do setor para abraçar desafios e oportunidades para um futuro mais inteligente.