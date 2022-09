MediaTek lançou plataforma para roteadores 5G e chipset para smart TVs

Recentemente, a fabricante de chips MediaTek anunciou o lançamento de dois novos integrantes de seu portfólio: a plataforma T830 e o chipset Pentonic 700. A primeira tecnologia é destinada a roteadores fixos de acesso sem fio (FWA) 5G e hotspots móveis customer-premise equipment (CPE). Já a segunda constitui um sistema em um chip (SoC) com poderoso mecanismo de processamento de inteligência artificial para smart TVs premium 4K de 120 Hz.

Pentonic 700 e as smart TVs

O novo Pentonic 700, por sua vez, tem como diferencial o aprimoramento da qualidade da imagem em televisores inteligentes. Isso se deve à unidade de processamento com inteligência artificial (APU) integrada ao chipset, que suporta as tecnologias AI-Super Resolution, AI-Picture Quality (AI-PQ) Scene Recognition e AI-PQ Object Recognition da MediaTek, as quais contribuem para a suavização avançada de bordas e a reconstrução de detalhes.

“Os fabricantes de smart TVs podem contar com o Pentonic 700 para oferecer experiências incríveis aos consumidores que estejam assistindo a vídeos ou esportes, jogando ou usando sua TV como um centro de controle para outros dispositivos inteligentes”, afirma Alex Chen, gerente-geral da Unidade de Negócios de TV da MediaTek.

Embora tenha sido projetado para Smart TVs de 120 Hz, o Pentonic 700 também suporta frequências de atualização variáveis (VRR) de até 144Hz para oferecer às marcas a capacidade de personalizar seus televisores para aplicações de games, de modo que os usuários possam jogar sem que ocorram problemas na imagem.

Dentre as especificações do Pentonic 700, estão: suporte de resolução de até 4K a 120 Hz e capacidade de VRR de até 4K a 144 Hz para jogos; dolby Vision IQ com Precision Detail para detalhes com mais textura e profundidade; tecnologia adaptativa HDR10+ para uma experiência ideal de visualização; AI-PQ Scene Recognition 2.0 da MediaTek para otimizar automaticamente as configurações de

qualidade de imagem; mecanismo de hardware integrado para decodificação de vídeo compatível com os padrões HEVC, AV1 e AVS3, juntamente com o padrão VVC (H.266) mais recente, para atender aos requisitos das emissoras e dos provedores de conteúdo.