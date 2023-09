Como o 5G FWA deve impulsionar a conectividade na América Latina

Com o rápido avanço na tecnologia 5G (segundo o Ericsson Mobility Report, o número de assinantes do 5G já supera 1 bilhão de usuários) surgem também novas possibilidades para o Acesso Sem Fio Fixo (FWA, da sigla em inglês), oferecendo velocidades de dados mais rápidas e melhor latência também para a banda larga fixa.

Mas como está a adoção dessa tecnologia na América Latina? Como ela se posiciona frente a outras opções?

A seguir, vou abordar adoção da tecnologia 5G FWA na região, comparando-a com outros mercados e explorar suas potenciais vantagens em relação às soluções tradicionais com fio, como Fiber-

to-the-Home (FTTH) e cabo.

Historicamente, os dispositivos 3G FWA forneciam velocidades de dados limitadas e lutavam para oferecer suporte a aplicativos com utilização de dados elevados, como streaming de vídeo e jogos. A migração para dispositivos 4G FWA melhorou significativamente as velocidades de dados e o

desempenho, permitindo aplicações de maior consumo de dados e fornecendo uma alternativa viável para soluções de banda larga com fio em certas regiões.

A introdução de dispositivos 5G FWA levou essas melhorias ainda mais longe, oferecendo serviços de banda larga de altíssima velocidade que podem competir com soluções tradicionais de linha fixa, como fibra e cabo. Segunda a GSMA, cerca de 90 operadoras em 48 países entregam FWA em 5G, o que

representa 40% de todas as redes comerciais em 5G.

Na América Latina, países como Brasil, Argentina e México estão experimentando uma demanda crescente por serviços de banda larga de alta velocidade, principalmente em áreas suburbanas e rurais onde a infraestrutura de FTTH e cabo é inexistente ou de custo elevado. Isso representa uma

oportunidade única para a tecnologia 5G FWA aumentar a inclusão digital e melhorar o acesso à banda larga na região.

O 5G FWA oferece várias vantagens em relação às soluções com fio tradicionais, como FTTH e cabo. Algumas dessas vantagens incluem:

Implantação mais rápida: o 5G FWA pode ser implantado mais rapidamente do que a infraestrutura com fio, pois não requer a extensa infraestrutura física que o FTTH e o Cabo exigem.

Custos mais baixos: 5G FWA pode fornecer banda larga de alta velocidade a um custo menor do que FTTH e cabo, tornando-se uma opção atraente para provedores de serviços e consumidores.

Instalação mais fácil: os dispositivos 5G FWA podem ser instalados com mais facilidade do que as soluções com fio, pois não exigem a extensa fiação e configuração que o FTTH e o cabo exigem.

Maior flexibilidade: 5G FWA pode ser usado para fornecer acesso de banda larga em áreas onde a infraestrutura de FTTH e Cabo não está disponível ou é proibitivamente cara para instalar.

No entanto, as operadoras da América Latina ainda apresentam alguns desafios a serem superados para que todas as vantagens do 5G FWA se tornem uma realidade:

Oferta de dispositivos: a oferta de dispositivos 5G FWA com preços competitivos ainda é uma barreira para as operadoras da região. A rápida adoção em países como EUA e China podem ajudar a trazer em breve mais opções para o mercado latino-americano com redução de custos atreladas ao aumento de escala de produção.

Redes 5G: Chile, México, Guatemala e Brasil já lançaram suas redes 5G de forma comercial, mas ainda muito recentemente. Outros países ainda aguardam os leilões para aquisição de frequência e poder lançar o serviço de forma comercial. A oportunidade para FWA 5G também será grande quando

países como Colômbia e Argentina tiverem seu lançamento comercial.

Aumento da cobertura: Nos países em que a rede 5G já está lançada, a cobertura do serviço avança rapidamente, mas ainda privilegia as cidades e locais com maior população e interesse no serviço. Naturalmente, conforme a cobertura for avançando para áreas rurais, o ambiente se tornará mais favorável para a adoção do 5G FWA.

A adoção da tecnologia 5G FWA na América Latina tem o potencial de revolucionar os serviços de banda larga na região, oferecendo uma alternativa competitiva às soluções tradicionais de telefonia fixa e atendendo a comunidades desconectadas ou mal atendidas. Ao enfrentar cada um dos desafios da região, as operadoras de redes latino-americanas podem garantir a implantação bem-sucedida de serviços 5G FWA e impulsionar o crescimento da receita na região.

Sobre o autor: Samir Vani é diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek na América Latina. A MediaTek é um fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, smart TVs e soluções para internet das coisas (IoT).