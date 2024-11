Desvendando as tecnologias por trás do WiFi6E e WiFi7

WiFi6E: Um passo além no padrão WiFi 6 O WiFi6E representa uma expansão significativa do padrão WiFi 6, operando na nova faixa de 6 GHz além das tradicionais de 2.4 GHz e 5 GHz. Essa adição oferece canais adicionais de 160 MHz, resultando em uma largura de banda maior e um aumento na taxa de transferência de dados, alcançando até 9.6 Gbps. Tudo isso numa faixa de frequência nova, que possui muito menos interferência e poderá oferecer um acesso com maior estabilidade e desempenho. Este padrão adota a mesma modulação QAM-1024, uma evolução significativa em relação ao QAM-256 do WiFi 5, permitindo que mais dados sejam transmitidos com cada símbolo. Combinado com tecnologias como MU-MIMO (Multiple User, Multiple Input, Multiple Output) e OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), o WiFi6E pode atender a um maior número de dispositivos simultaneamente, mantendo a eficiência da rede. Todas essas tecnologias são herdadas de seu irmão mais velho, o WiFi 6, mas aplicadas em uma frequência de 6 GHz a percepção de melhora no desempenho se torna mais evidente.

WiFi7: Avançando para o futuro O WiFi7, ou IEEE 802.11be, é a próxima grande inovação, com expectativas de oferecer velocidades máximas teóricas de até 30 Gbps – um salto significativo em relação ao seu predecessor. Ele introduz a utilização de canais de 320 MHz, o dobro do que é oferecido pelo WiFi6E, e continua a operar nas faixas de 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Uma característica notável do WiFi7 é a tecnologia CMU-MIMO (Channel Multiplexing User-MIMO), que permite a combinação de canais em diferentes bandas de frequência, maximizando a taxa de transferência. Além disso, o WiFi7 avança na modulação com a introdução do QAM-4096, quadruplicando a capacidade de transmissão de dados em comparação com o WiFi6E.

Diferenças e impactos Embora o WiFi6E seja um avanço significativo, oferecendo mais largura de banda e menos interferência, o WiFi7 é uma evolução mais radical. Além das velocidades aumentadas, o WiFi7 promete melhorar a latência, crucial para aplicações como jogos online e realidade virtual/aumentada. A implementação do WiFi7 também trará desafios, incluindo a necessidade de dispositivos e infraestrutura compatíveis para aproveitar plenamente suas capacidades. Mais um fato que podemos observar é que o WiFi 6E traz uma melhoria na percepção de qualidade apenas pelo fato de utilizar a faixa de 6 GHz que possui maior largura e menor interferência, mas o WiFi 7 além disso incorpora novos protocolos e codificações. Por este motivo, pela compatibilidade com todos os padrões anteriores e pelo desenvolvimento dos dois padrões estarem praticamente paralelos, com pouco mais de um ano de distância, alguns fabricantes tomaram a decisão de saltar direto do WiFi 6 para o 7, sem a criação de produtos WiFi 6E.