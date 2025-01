Você ainda vai usar os gêmeos digitais

Quando os engenheiros da NASA testaram simulações da nave espacial Apollo usando os primeiros modelos digitais na década de 1960, já estava sendo traçado o caminho dos gêmeos digitais, que evoluiu ao longo das décadas. O conceito de gêmeo digital consiste em replicar virtualmente um ambiente físico, processo ou sistema, permitindo simulações e análises em tempo real. Essa tecnologia muito utilizada na indústria de segurança e tecnologia na China, é como ter um clone digital que imita o comportamento e as características do objeto real, permitindo que você visualize, simule e interaja com ele em um ambiente virtual. Da década de 1960 para cá, o número de empresas interessadas na tecnologia e como adotá-la é cada vez maior.

A indústria do mercado de gêmeos digitais deve chegar a US$ 64,76 bilhões até 2030, exibindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 33,30% durante a previsão comprendendo o período 2024 - 2030, segundo o Market Search Future. O aumento na adoção da tecnologia de impressão 3D nas indústrias e a crescente adoção de soluções IoT em vários setores são os principais impulsionadores que contribuem para o crescimento do mercado.

A escolha de uma plataforma de desenvolvimento adequada para criar e gerenciar o gêmeo digital, como plataformas de internet das coisas (IoT), simulação ou realidade virtual vêm a seguir, pois o modelo deve ser idêntico ao original. Os sistemas devem ser capazes de realizar a integração de dados, com a conexão dos dados coletados dos sensores e de outras fontes ao modelo 3D, criando um modelo virtual interativo.

Já a inteligência artificial (IA) desempenha um papel crucial na análise dos dados coletados pelos sensores. Algoritmos de machine learning são utilizados para identificar padrões, detectar anomalias e tomar decisões automatizadas. Por exemplo, a IA pode ser usada para reconhecer faces, detectar objetos abandonados ou identificar comportamentos suspeitos.