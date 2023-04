Link School of Business adota tecnologia da Dahua para videomonitoramento

A Dahua Technology, em parceria com a integradora Incentel Sistemas, atendeu às demandas de videomonitoramento e soluções de conectividade e segurança física da Link School of Business, faculdade de Negócios.

Link School of Business forma bacharéis em administração, com ênfase em empreendedorismo. A primeira turma foi iniciada em agosto de 2020 e a faculdade recebe cerca de 100 novos alunos a cada semestre em suas duas unidades (Av. Brigadeiro Luis Antônio e outra no Campus JK), ambas localizadas na Zona Sul de São Paulo.

A instituição de ensino usa a alta tecnologia da Dahua para diferentes finalidades atuais e futuras, como o conhecimento com uso de dados e informações geradas pela plataforma de videomonitoramento, a análise de comportamento e reconhecimento facial, promover maior interação entre seus Campus de outros países (Palo Alto/Estados Unidos, Tel Aviv/Israel e Berlim/Alemanha) e, atualmente, para atender necessidades de segurança física.

A Dahua Technology oferece soluções e serviços de AIoT inteligentes baseados em vídeo e análise de imagens. Também fornece soluções em Sinalização Digital. No Brasil, as soluções e produtos Dahua foram instalados em projetos como o Aeroporto Internacional de São Paulo, Allianz Parque, Metrô de Salvador, Metrô de Recife e Prefeitura de São Paulo.

Controle de acesso e aumento da produtividade O projeto foi iniciado em novembro de 2021 com a implementação de um sistema inteligente de reconhecimento facial por meio de câmeras usando inteligência artificial (IA), além de terminais faciais, lousas interativas e displays, soluções em software para leitura de placa de veículos e softwares embarcados de reconhecimento facial inteligente, da fabricante Dahua Technology. Foram instaladas entre os dois Campus 30 câmeras habilitadas com tecnologia de inteligência artificial para a verificação da frequência dos alunos dentro dos ambientes de aula; além de câmeras de monitoramento e segurança nas áreas de circulação, comuns e acessos. Link School of Business usa as câmeras para gerenciar entrada/saída de alunos, professores e staff; fazer leitura de placas de carro; fazer contagem dos alunos em sala de aula –eliminando as tradicionais chamadas com lista de presença, as quais consumiam cerca de 10 minutos de cada aula. De acordo com José Carlos Dias da Silva, diretor da Incentel Sistemas, empresa de tecnologia responsável pelo projeto, em um ano letivo este ganho equivale a 18 dias de ensino, somente pelo fim da chamada durante as aulas. Álvaro Schocair, CEO e fundador da Link, analisa: “toda vez que unimos hardware, software e dados, é preciso provar que tudo isso funciona junto. A Link é um espaço para fomento da inovação, da tecnologia e que dá total ênfase à prática. Um dos nossos pilares é a relação entre teoria e prática, sendo que a prática, a mão na massa, tem um peso muito maior.” E acrescenta: “Aqui formamos donos de empresas, temos proximidade muito grande com o mercado de trabalho. Com a tecnologia fazemos o mesmo, colocamos tudo para ser testado e avaliado. Somos um verdadeiro campo de testes para companhias disruptivas como Google, Microsoft e outras”, explica Schocair. Ele acredita que com uma nova plataforma de videomonitoramento, conectividade e segurança, a escola terá acesso a muitos dados. “A partir daí, podemos explorar isso de muitas maneiras. Poderemos usar a tecnologia para análise de comportamento de alunos e funcionários; poderemos criar um hub (concentrador) de dados/conteúdo segmentado por assunto, por aula, por professor, por conceitos de Marketing ou Business etc. Enfim, com acesso à informação de forma segura, poderemos explorar uma infinidade de recursos para melhorar a comunicação, a interatividade e a visibilidade do que acontece em nosso ecossistema”, aponta o CEO da Link.