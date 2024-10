A revolução do ensino: 4 aplicações da IA na educação

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) se tornou uma das principais pautas em todo o mundo. Podemos dizer que o boom que esta tecnologia gerou, impulsionado pela nova onda da IA generativa, foi tão grande que a sua aplicação se expandiu para diversos segmentos, chegando ao dia a dia das instituições de ensino.

Com este movimento, rapidamente pais e pedagogos demonstraram certa preocupação acerca da utilização da IA nas salas de aula, afinal trata-se de uma tecnologia recente, ainda com poucos estudos sobre seus reais riscos e benefícios para o ensino. Mas diante do seu potencial inovador e transformador, a expectativa é que, conforme as pesquisas avancem, a IA possa trazer diversos ganhos para o processo de aprendizagem.

O mercado de tecnologia tem avançado no desenvolvimento de soluções com IA para o setor educacional, e os ganhos em processos rotineiros têm sido palpáveis. A automação é uma das aplicações desta inovação que tem se destacado nas escolas.

Pensando nisso, compartilho quatro possíveis usos da IA no contexto da educação:

1. Controle de presença Tarefa muitas vezes realizada de forma manual e repetitiva pelos professores, o controle de presença dos alunos pode ser conduzido de forma mais ágil com apoio da IA. Por meio de soluções com reconhecimento facial, é possível realizar este processo de forma muito mais rápida na sala de aula, otimizando o tempo, que poderá ser melhor aproveitado.

2. Aplicação e correção de provas O processo de aplicação de provas também pode ser otimizado com o uso de inteligência artificial. Já existem soluções que auxiliam os docentes a confirmarem a identidade dos alunos na aplicação de avaliações, inclusive em provas à distância, tornando este processo muito mais seguro. A trabalhosa tarefa de correção de provas regulares e de processos seletivos, que exigem bastante tempo e dedicação dos docentes, também pode ser aprimorada, com ganho de escala e agilidade. Um exemplo prático é a correção de redação em um processo seletivo, que pode ser feita em poucos segundos, usando IA.

3. Análise de documentos acadêmicos No que diz respeito à gestão administrativa das instituições de ensino, um dos grandes desafios é lidar com o recebimento e processamento de uma grande quantidade de documentos. Com a ajuda da IA, é possível realizar a análise de documentação acadêmica de forma automatizada, averiguando a veracidade e validade dos dados, liberando assim o tempo dos profissionais para que possam se dedicar a tarefas mais estratégicas.