A IA humanizada impulsionará as operações do futuro

A inteligência artificial (IA) é frequentemente apresentada como uma solução para todas as dores das empresas. Mas, na realidade, tem suas nuances. A IA não é apenas uma ferramenta por si só e as suas muitas aptidões serão desenvolvidas ao longo do tempo, por fases.

O termo IA abrange uma ampla base de tecnologias, incluindo muitos tipos de aprendizado de máquina (machine learning), como análise preditiva, aprendizado profundo, aprendizado por reforço e, mais recentemente, a IA generativa (GenIA) com os novos e massivos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs).

Acredito que as tecnologias de IA, uma vez plenamente implementadas, serão mais disruptivas do que a Internet e terão um efeito profundo na forma como gerimos e maximizamos os negócios. Os sistemas das plantas industriais serão transformados do início ao fim. As soluções baseadas em IA podem otimizar, criar estratégias e executar operações automaticamente – 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Esta realidade está a caminho, mas ainda não chegou. No mundo de hoje, estamos vendo décadas de pesquisas e testes de IA virem à tona, combinadas com a humanização da IA por meio dos LLMs. A este respeito, as soluções baseadas em IA já estão levando a enormes ganhos em todos os setores.

Estas tecnologias estão permitindo que as organizações reduzam o consumo de combustível, melhorem a captura de carbono, diminuam as emissões e maximizem os ciclos de vida dos equipamentos. Estão impulsionando a sustentabilidade empresarial, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência e os lucros.

Como elas estão fazendo isso?

O software orientado por IA ajuda as empresas industriais a projetarem com mais rapidez por meio de design sugestivo e simulação, a operarem em níveis de produção ideais para a máxima eficiência, a fornecerem apoio à decisão aos trabalhadores conectados, a reduzirem o desperdício para obter rendimento máximo e a reconhecerem possíveis falhas no equipamento antes que elas ocorram.

Empresas em todo o mundo já estão obtendo enormes benefícios de sustentabilidade e produtividade através da IA industrial aplicada. Por exemplo, a gigante energética norte-americana Duke Energy economizou mais de US$ 250 milhões ao instalar modelos preditivos que forneceram detecção precoce de problemas, reduziram erros, permitiram resultados mais rápidos e aumentaram o ROI (Retorno sobre o Investimento). Ou vejamos o caso da Schneider Electric, que conseguiu evitar três interrupções completas da fábrica ao prever problemas com antecedência.