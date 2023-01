Nova ferramenta de AWS e NFL para melhor aproveitamento dos playoffs

A NFL rastreou uma grande variedade de estatísticas desde a sua criação, mas, por décadas, essas métricas eram bem rudimentares. Desde 2017, a NFL utiliza a AWS como seu provedor oficial de nuvem e Machine Learning para a plataforma NFL Next Gen Stats, que fornece dados de localização, velocidade e aceleração em tempo real para cada jogador durante cada partida e em cada centímetro do campo.

A plataforma aproveita a amplitude e a profundidade dos serviços da AWS, incluindo computação, armazenamento, banco de dados, análise e serviços de Machine Learning para visualizar a ação em campo, descobrir insights mais profundos e ampliar a experiência do torcedor, oferecendo uma gama maior de estatísticas avançadas.

Recentemente, a Amazon Web Services (AWS) e a NFL anunciaram o lançamento do mais novo recurso da plataforma NFL Next Gen Stat. Trata-se do Expected Return Yards, o primeiro conjunto de modelos estatísticos avançados com foco nos retornos de kickoff e punt.

“Alimentado por inteligência artificial (IA), a nova estatística estima quantas jardas um kickoff returner irá ganhar, recebendo punts ou kickoffs em tempo real e usando dados de rastreamento de jogadores baseados em coordenadas. Tais jardas estarão disponíveis em 30 ou 40 segundos após um punt ou kickoff”, diz eles do AWS.

O fornecedor explica que a estimativa é criada a partir do posicionamento e da velocidade dos jogadores, especificamente os bloqueadores e defensores, em relação ao kickoff returner. Isso prevê uma gama de resultados com base em cada devolução de punt e kickoff. “O Expected Return Yards é o resultado médio baseado em retornos históricos. Uma vez que o modelo de Machine Learning esteja treinado, esse processo leva uma fração de segundo para concluir a informação”, diz um comunicado de imprensa.

Apenas 0,6% dos kickoffs da NFL (6 de um total de 1.013) e 0,3% dos punts (3 de 952) foram devolvidos na forma de touchdowns durante a temporada de 2022. Graças a essa tecnologia, mais de 400 milhões de torcedores em todo o mundo podem aprender mais sobre as análises dos times.

Esta não é a única tecnologia que a AWS introduziu no novo sistema. Após cinco anos de parceria com a NFL, foram desenvolvidas diferentes estatísticas, como a pontuação de passes, a probabilidade de finalização de jogadas, expectativa de jardas percorridas, entre outras. “A aplicação do Machine Learning tem sido fundamental para a AWS e a NFL levarem as estatísticas dos jogos a um outro nível, de modo que fãs, emissoras de TV, treinadores e times possam se beneficiar a partir de insights específicos. A experiência do torcedor é a principal lente por meio da qual a AWS desenvolve suas soluções para a NFL Next Gen Stats. Como os fãs exigem uma maior profundidade de análise, a AWS e a NFL estão se esforçando de maneira contínua para fornecer novos insights que possam melhorar o engajamento dos fãs”, diz o comunicado.