A Copa do Mundo atrai a atenção dos brasileiros... e dos fornecedores de TI

Nas próximas semanas, o país vai parar para ver como sua seleção se prepara para o sonhado hexacampeonato.

Considerada desde já histórica, por ser a primeira realizada em um país árabe e pouco antes do início do inverno no hemisfério norte, a Copa do Mundo do Catar promete ser um espetáculo, não só pelos jogos disputados, mas também pela tecnologia que será utilizada.

O evento será uma importante vitrine para a divulgação e popularização de produtos e serviços de alta tecnologia, alguns deles novos.

Um evento mais inteligente Não é de hoje que a Copa do Mundo é usada para a experimentação e validação de tecnologias. A bola oficial do evento, chamada de Al Rihla, por exemplo, promete ser a mais rápida e precisa de todos os tempos, favorecendo finalizações, passes, lançamentos e dribles. A expectativa, portanto, é que ela proporcione partidas mais dinâmicas. A principal tecnologia acoplada à Al Rihla é chamada Speedshell, um revestimento especial que melhora a aerodinâmica, velocidade e precisão. Já o núcleo CRT-Core foi projetado para reter totalmente o ar, evitando variações de desempenho devido ao esvaziamento, ainda que mínimo, da bola.

Camisas inteligentes Com tecnologia comparável à usada nos smartwatchs, as camisas usadas pelos jogadores terão sensores na malha para ajudar a monitorar a saúde dos atletas e prevenir emergências médicas. Elas permitirão antecipar problemas cardíacos, de respiração e de hidratação.

Cidade inteligente A internet das coisas também alcançará um novo nível de desenvolvimento no Qatar. Sensores espalhados por todo o território das cidades permitirão a tomada de uma série de ações e decisões orientadas por dados. Haverá aplicações ligadas ao conforto, à mobilidade urbana e à comunicação. Aliás, Lusail, cidade que vai receber as partidas de abertura e encerramento da Copa do Mundo, foi erguida do zero em meio ao deserto como uma verdadeira cidade inteligente em todos os sentidos. Estacionamentos subterrâneos, táxis aquáticos, ilha artificial, hotéis flutuantes e zonas climatizadas são algumas das inovações presentes nessa localidade.

Video assistant referee ou VAR Mudanças também poderão ser vistas no uso do video assistant referee (árbitro assistente de vídeo). A principal delas será o uso das novas linhas de impedimento, que foram testadas no Campeonato Mundial de Clubes, realizado no início de 2022. Câmeras instaladas sob o teto dos estádios de futebol vão captar imagens que serão analisadas com o uso de inteligência artificial, permitindo assim detectar o posicionamento de cada um dos jogadores e verificar se algum deles está em condição de impedimento. Se funcionar como promete, a inovação vai solucionar dois problemas: reduzir o tempo de paralisação do jogo para a análise manual das imagens; e retirar a intervenção humana do processo, minimizando as polêmicas em caso de erros.

Conectividade 5G Além das já conhecidas e decantadas vantagens de maiores velocidades e latências mais baixas, o 5G tende a permitir uma maior densidade de conexões simultâneas em banda larga concentradas espacialmente, o que pode viabilizar novas experiências para o torcedor como, por exemplo, o acesso a soluções de realidade aumentada e virtual e ao metaverso. O 5G também vai facilitar o acesso dos torcedores aos estádios. Ferramentas de verificação de ingressos rápida, em tempo real, evitarão filas e aglomerações em portões de entrada mediante catracas automáticas, baseadas em QR codes e outras formas de identificação, inclusive biométricas. Também haverá ferramentas de orientação para que o torcedor identifique e acesse mais rapidamente o seu assento no estádio, e possa usufruir de uma saída mais rápida e segura. A tecnologia também poderá ser empregada na geolocalização e comunicação personalizada com o espectador através do celular, para o envio de mensagens com informações relacionadas ao espetáculo, orientações de segurança, propagandas de produtos e serviços disponíveis para aquisição no estádio e muito mais.

Nuvem artificial Lidar com o clima quente do Qatar, onde as temperaturas passam facilmente dos 40 ºC é um dos grandes desafios dos organizadores e, para lidar com a questão, será usada a chamada nuvem artificial. Drones vão sobrevoar o estádio e dispersar um composto de hélio, formando nuvens para encobrir os raios solares. Assim, será possível não apenas reduzir o calor, mas a incidência desses raios sobre os presentes.

Zonas refrigeradas Pelo mesmo motivo, as cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo 2022 contarão com diversas zonas refrigeradas, onde ares-condicionados de última geração vão reduzir as temperaturas ambientes para até 23 ºC. O mais surpreendente é que essas áreas climatizadas não ficarão restritas a ambientes fechados, como hotéis bares e restaurantes, mas também será usada em locais a céu aberto, como estádios, centros de treinamentos e áreas de convivência de torcedores.