Tecnologia como impulso para o futebol

A Copa do Mundo de Futebol de 2022, que será realizada entre os meses de novembro e dezembro no Catar, é uma oportunidade para que as empresas possam aumentar o relacionamento dos torcedores com a sua marca através de campanhas para um público que já está na torcida pelo hexacampeonato da seleção brasileira de futebol.

Um exemplo de grande sucesso que temos em todas as edições da Copa do Mundo é o famoso “Álbum de Figurinhas da Copa”. O que parece ser uma simples coleção de figurinha, torna-se um objeto de desejo de milhões de pessoas e as aproxima do grande evento, das seleções e marcas participantes. Ou seja, é uma fonte de inspiração para pensar em estratégias de relacionamento de seu público com sua marca.

Muitas campanhas estão sendo preparadas por grandes marcas, mas qualquer outra empresa pode pensar em ações que elevem a sua capacidade de dialogar com os seus clientes durante o maior evento esportivo do mundo.

A comunicação com os clientes pode ser através do site, aplicativos de mensageria, como o WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e Instagram Direct, Google Business Message, que podem usar os chatbots para facilitar a automação da conversação com o público e ajudar a oferecer uma infinidade de recursos e oportunidades para as empresas, seja uma promoção, sorteio, cupom de desconto, entre outras opções de engajamento.

Os recursos possíveis são variados dentro de um chatbot e uma campanha promocional de sucesso para a Copa do Mundo no Catar deve ser pensada e executada para garantir a satisfação dos participantes da promoção. Para isso, as empresas terão que considerar um conjunto de passos para se chegar aos melhores resultados. O primeiro deles é realizar a análise da proposta e a mecânica da campanha, as regras de negócios, o que está descrito no regulamento proposto, conhecer sobre os produtos e a integração com a agência e empresa organizadora da campanha.

A partir destas informações, tem início o processo de planejamento das jornadas, a definição dos elementos que serão utilizados no robô de conversação (textos, botões, listas suspensas, imagens, áudio e entre outros recursos). Depois, com tudo definido, ocorre o treinamento da engenharia de inteligência artificial levando em conta os dados preditivos de comportamento.

Ao decidir pela realização de uma campanha envolvendo chatbots deve ser levado em conta o planejamento, a infraestrutura tecnológica que seja capaz de garantir a alta disponibilidade da comunicação, além de ter os cuidados necessários com as respostas que o bot terá com as pessoas.