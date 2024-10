TOTVS celebra Dia do Profissional de TI

Para celebrar e homenagear aqueles que transformam a tecnologia em soluções para o dia a dia, no âmbito do Dia do Profissional de TI, a TOTVS, anunciou o TECH’N’COFFEE, evento totalmente online e gratuito, que acontecerá no dia 17 de outubro, das 15h às 20h30, com uma sequência de lives para debater os principais temas da área, como cibersegurança, dados, engenharia de software, lógica e carreira.

Para receber os convidados e mediar as apresentações o mestre de cerimônias será André Noel, desenvolvedor de software conhecido pela webcomic Vida de Programador, que relata histórias engraçadas e curiosas do dia a dia dos devs.

Dentre os nomes confirmados no evento estão Gabriel Pato, hacker ético, criador de conteúdo e empreendedor; Rodrigo Branas, instrutor na Branas.io e software engineer na Fuel Network; Stephanie Cardoso, a Dev Steph, desenvolvedora Backend Senior; Luciano di Souza, O PrimoDev, engenheiro de Software e criador de conteúdo; e Gustavo Guanabara, professor e fundador do Curso em Vídeo e da Plataforma de Ensino Estudonauta.

Confira a grade de programação completa:

15h às 15h50: Hackeie o mundo! Entenda por que você deveria caçar bugs

Como bug bounty pode evoluir profissionais de TI e a importância de se manter atualizado explorando novidades no campo, mesmo fora da segurança.

Palestrante: Gabriel Pato

16h às 16h50: Escalabilidade em Microsserviços

Como aumentar a escalabilidade de um projeto, diferenças entre o acoplamento síncrono e assíncrono, utilização de padrões como SAGA, Command/Handler.

Palestrante: Rodrigo Branas

17h às 17h50: Como se preparar para sua 1ª vaga dev?

Conseguir sua primeira oportunidade em tech exige preparação. Vou te mostrar como dominar os estudos, seleções e garantir o seu sim!

Palestrante: Dev Steph

18h às 18h50: ReactNative ainda vale a pena?

Vamos falar sobre o estado atual do React Native, desenvolvimento híbrido e suas vantagens e desvantagens frente aos concorrentes.

Palestrante: O PrimoDev

19h às 20h30: Os primeiros passos para aprender lógica de programação

Toda nova profissão tem seus primeiros passos, e em TI não é diferente. Participe da aula de iniciação à lógica de programação!

Palestrante: Gustavo Guanabara

Para obter mais informações e realizar a inscrição no TECH’N’COFFEE, acesse o site.