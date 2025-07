Malware finge ser assistente de IA para roubar dados de brasileiros

Pesquisadores da equipe Kaspersky descobriram que criminosos estão utilizando um aplicativo falso de inteligência artificial (chamado DeepSeek-R1) como isca para que vítimas instalem um programa malicioso que rouba dados. Para isso, os criminosos espalham o aplicativo através de sites falsos e até usam anúncios no Google para que pessoas instalem um programa malicioso chamado BrowserVenom, que desvia todo o tráfego de internet para servidores que pertencem aos criminosos. Foram detectadas múltiplas infecções no Brasil, em Cuba, México, Índia, Nepal, África do Sul e Egito.

Ao clicarem nos links disseminados pelos criminosos por meio de sites falsos e anúncios no Google, os usuários são direcionados para um site de phishing que se assemelha a plataforma DeepSeek, sendo que o site fraudulento é exibido quando o usuário pesquisa por “deepseek r1”. O DeepSeek-R1 é um dos LLMs (tipo de inteligência artificial projetado para entender e gerar texto de forma semelhante à linguagem humana) mais populares no momento e não é a primeira vez que o programa é utilizado para atrair vítimas.

Assim que o usuário chega ao site do DeepSeek falso, é realizada uma verificação para identificar o sistema operacional da vítima. Se é Windows, aparece um botão para o usuário baixar as ferramentas para trabalhar off-line com o LLM. Até o momento da divulgação, outros sistemas operacionais não são visados.

Depois de clicar no botão e passar pelo teste de CAPTCHA, um arquivo de instalação malicioso é baixado e o usuário vê opções para realizar o download e instalar os programas para uso offline. Se escolher alguma dessas opções, juntamente com os instaladores legítimos, um malware também é instalado no sistema, contornando a proteção do Windows Defender com um algoritmo especial. Esse procedimento também exige um perfil de usuário do Windows com privilégios de administrador.

Após a instalação do malware, o programa malicioso configura todos os navegadores da Web no sistema para usar obrigatoriamente um proxy controlado pelos criminosos, permitindo que os criminosos espionem dados de navegação confidenciais e monitorem a atividade da vítima. Por conta de sua natureza impositiva e seu objetivo malicioso, os pesquisadores da Kaspersky chamaram esse malware de “BrowserVenom”.

“Embora a execução de grandes modelos de linguagem off-line ofereça vantagens em termos de privacidade e reduza a dependência em serviços de nuvem, também pode trazer riscos importantes, caso não sejam tomadas as devidas precauções. Os cibercriminosos estão cada vez mais explorando a popularidade de ferramentas de IA de código aberto, distribuindo pacotes maliciosos e instaladores falsos capazes de instalar keyloggers, mineradores de criptomoeda (cryptominers) ou ladrões de informações (infostealers) secretamente. Essas ferramentas falsas comprometem dados confidenciais e representam uma ameaça, especialmente quando o usuário faz o download do instalador de fontes não verificadas”, comenta Lisandro Ubiedo, pesquisador de segurança da equipe Kaspersky GReAT.

Para evitar essas ameaças, a Kaspersky recomenda: