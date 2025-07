Kaspersky e Surfshark alertam para aumento de roubo de dados de brasileiros

Embora as violações de dados tenham diminuído em 9% no segundo trimestre 2025 (639,6 mil) em relação ao primeiro trimestre (702,2 mil), mais de 1,3 milhão de contas foram comprometidas durante a primeira metade do ano no Brasil, de acordo com o estudo da Surfshark.

Globalmente, os dados mais recentes mostram um aumento de contas vazadas de 70 milhões para 94 milhões (34%). Os Estados Unidos, França, Índia, Alemanha e Israel foram os países mais afetados por violações no 2º trimestre de 2025.

Uma violação de dados acontece quando dados sensíveis e confidenciais são expostos para terceiros não autorizados. Neste estudo, a equipe da Surfshark tratou cada endereço de e-mail violado ou vazado usado para o cadastro em serviços online como uma conta de usuário separada, que pode ter sido vazada com outras informações, como senha, número de telefone, endereço IP, código postal e muito mais.

Os dados foram coletados por os parceiros independentes a partir de 29.000 bases de dados disponíveis publicamente e agregados por endereço de e-mail. Esses dados foram então anonimizados e passados para os pesquisadores da Surfshark, que analisaram as descobertas de forma estatística.

A análise de violação de dados da Surfshark desde 2024 mostra que o Brasil teve 417 milhões de contas de usuário comprometidas, sendo que 159,9 milhões tinham endereços de e-mail exclusivos.

"A era digital atual exige compartilhar cada vez mais dados pessoais para realizar tarefas diárias. Em mãos erradas, esses dados podem ser usados para cometer roubo de identidade, por meio de redes sociais, em fraudes direcionadas ou serem vendidos na dark web, onde podem ser comercializados para serem usados de outras formas ilícitas", diz Sarunas Sereika, gerente de Produto na Surfshark.

Foi observada uma tendência de redução das violações no Brasil no 2º trimestre de 2025, com uma redução de 9% em comparação com o trimestre anterior. Mesmo assim, a quantidade de violações impressiona. O Brasil está em 9º lugar no mundo com 639,6 mil contas violadas (702,2 mil no 1º trimestre de 2025).

61,1 milhões de senhas foram vazadas com as contas brasileiras, colocando 39% de usuários violados em risco de invasão da conta, o que pode levar a roubo de identidade, extorsão ou outros crimes cibernéticos. Estatisticamente, cada usuário brasileiro médio foi afetado cerca de 2 vezes por violações de dados.

Desde 2024, 1,4 bilhão de registros pessoais foram expostos no Brasil. Em média, cada e-mail foi violado com 3,4 pontos de dados adicionais (como senhas, número de telefone, endereços IP, CEPs, etc.).