Deep fakes e Olimpíadas, o que você precisa saber?

Eu não entendo nada de Olimpíadas, mas posso acompanhar as provas mais simples de compreender, como os arremessos, saltos, natação. Se eu tiver que contar um fato marcante destes esportes, eu não saberia dizer. No entanto, posso contar um fato importante relacionado à tecnologia: os Jogos Olímpicos se tornaram um ponto de acesso absoluto para o crime cibernético.

As Olimpíadas cibernéticas Considerando que a maior parte do planeta tem alguma participação nos jogos, os cibercriminosos aproveitam essa oportunidade para causar algum dano e ganhar dinheiro fácil. De acordo com a Cisco, parceira dos Jogos Olímpicos de Paris, mais de 450 milhões de ataques ocorreram durante os jogos anteriores em Tóquio, e não se espera que esse número diminua a cada evento. Então, o que isso significa para os atletas, a equipe, os espectadores e até os nerds que talvez não estejam assistindo? Apesar de nossas melhores intenções, não somos melhores em lidar com ataques digitais maliciosos hoje do que éramos há quatro anos, e cada ser humano neste planeta com uma conexão à Internet tem a responsabilidade de ajudar a reduzir o número de ataques durante essas olimpíadas cibernéticas.

A tocha da segurança O site oficial das Olimpíadas publicou uma página inteira sobre o que você precisa saber sobre segurança cibernética e os jogos olímpicos. É uma excelente cartilha para que as pessoas com menos conhecimento técnico entendam como podem se proteger digitalmente e ainda se divertir assistindo às pessoas arremessando, saltando, correndo etc. Portanto, se você estiver assistindo pessoalmente, por meio de aplicativos ou em qualquer lugar, considere algumas das práticas recomendadas apresentadas e mantenha a segurança cibernética dos seus dispositivos. Mas há mais uma coisa sobre a qual precisamos falar: inteligência artificial. Fornecemos muitos de nossos dados de graça. Quando publicamos vídeos online da nossa reação à abertura e performances surreais dos atletas, mostramos nossas expressões faciais, padrões de voz, atitudes e emoções. É tudo muito divertido, e a ideia de estar conectado a uma enorme rede social é sempre atraente, mas também está alimentando um conceito perigoso: Deepfakes de IA. E esse tipo de ataque só recentemente começou a mostrar sua cara - e pode ser a sua cara que estão usando. As deepfakes de IA são basicamente os filmes de Missão Impossível que ganham vida, mas de uma forma muito mais perturbadora. Em vez de o nosso herói usar o rosto de um adversário para arrancar dele alguma informação ultrassecreta, os cibercriminosos estão usando o rosto de administradores de TI, representantes de suporte ao cliente, CEOs e muitos outros em chamadas pela web para obter as informações necessárias para executar o próximo nível de seu ataque. A tecnologia é boa o suficiente para já ter enganado empresas de tecnologia, instituições financeiras e várias outras empresas, e não vai parar por aí. Este artigo da Dark Reading pode dar uma ideia de como a IA já está sendo usada para causar estragos com notícias falsas geradas por IA antes das Olimpíadas. Então, podemos começar a imaginar como isso só pode piorar.