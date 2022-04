Gêmeos digitais facilitam a criação de data centers

Gêmeos digitais são representações virtuais de prédios (como indústrias, por exemplo), objetos e sistemas. E com eles é possível criar um data center virtual com simulações detalhadas de como um edifício se comportará durante toda a sua vida útil. E qual a vantagem disso? Essas representações virtuais completas permitem às empresas identificarem problemas antes mesmo que um único servidor seja instalado, criando instalações mais eficientes, econômicas e sustentáveis.

Embora ainda seja um setor em fase de amadurecimento, o mercado de gêmeos digitais é extremamente promissor. Segundo dados da consultoria Markets and Markets, o setor global de gêmeos digitais saltará de US$ 3,1 bilhões, registrados em 2020, para US$ 48,2 bilhões em 2026. Eles oferecem uma maneira para que as organizações construam data centers de forma mais eficiente e sustentável desde o início. Por meio destas réplicas digitais completas, as empresas podem otimizar como suas instalações são projetadas, entender como elas operarão, mesmo sem ter colocado sequer um tijolo no local.

Essa representação simula espaço, arquitetura, sistemas mecânicos e de engenharia do data center, resfriamento, conectividade à energia e a capacidade de sustentação de peso do piso elevado. Os softwares de simulação permitem que as empresas visualizem e quantifiquem o impacto de qualquer mudança no data center antes da implementação. Na área de fornecimento de energia, é possível simular o fluxo de ar e determinar como o uso de painéis solares impacta no custo de luz.

Segundo Joe Connolly, diretor da Turner & Townsend, uma das maiores empresas de escritórios e data centers do Estados Unidos, além de garantir a eficiência, o software de simulação pode ser usado para criar um projeto mais sustentável no setor de data centers. E quando combinados com ferramentas de DCIM (gestão de infraestrutura de data centers), os gêmeos digitais oferecem às empresas uma maneira de compreender e otimizar o efeito das alterações de hardware sobre o perfil de um data center, e os mesmos dados podem ser usados para ajudar a prever e automatizar operações.