Comparando o Copilot Pro com o Copilot para Microsoft 365

A rápida implantação do Microsoft Copilot pode deixar as organizações empresariais atualizadas com os recursos, casos de uso e variações de licenciamento mais recentes do Copilot.

Antes que as organizações possam tomar decisões importantes sobre como aproveitar as vantagens dos recursos do Copilot, elas precisam saber o que esta tecnologia oferece e qual versão existe para uso empresarial.

O que é o Microsoft Copilot? O Microsoft Copilot é uma ferramenta de bate-papo baseada na Web alimentada por IA generativa (GenAI) — um tipo de IA que pode produzir texto, imagens, código de software e outros conteúdos com base na entrada do usuário. O Copilot é baseado no modelo multimodal de linguagem grande (LLM) GPT-4 e no modelo de texto para imagem Dall-E 3. Ele também é baseado no índice de pesquisa do Bing, o que significa que pode se conectar aos mais atualizados. informações disponíveis na web. Como um mecanismo de busca, o Copilot fornece aos usuários uma riqueza de informações. O Copilot incorpora tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA), como aprendizado de máquina, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural, para fornecer uma experiência muito mais inteligente e intuitiva, que pode levar a maior eficiência e produtividade. Com o Copilot, os usuários obtêm um assistente avançado de IA que permite recuperar informações, criar documentos, resumir páginas da web, gerar gráficos, analisar imagens e fazer muito mais. Os usuários podem acessar o Copilot gratuitamente por meio de qualquer navegador importante, onde podem usar os GPTs do Copilot disponíveis para executar tarefas específicas. O Copilot permite que os usuários emitam uma ampla variedade de solicitações — ou prompts, como são chamados na nomenclatura GenAI. Uma mensagem pode assumir a forma de uma pergunta ou instrução, que invoca algum tipo de resposta do Copilot. Depois de receber essa resposta, o usuário pode emitir mensagens de acompanhamento para esclarecer, ampliar ou melhorar os resultados. Os usuários também podem acessar o Copilot por meio de um de seus aplicativos móveis gratuitos disponíveis para dispositivos iOS, iPadOS e Android. Eles também podem usar o Copilot em outros aplicativos da Microsoft, como Bing, Edge, Microsoft Start ou Microsoft 365. Acessar o Copilot por meio do navegador Edge fornece um painel separado para enviar solicitações do Copilot e revisar respostas. Os usuários podem interagir diretamente com o Copilot a partir deste painel ou vincular-se ao site do Copilot, que abre em uma nova guia do navegador. A Microsoft começou a integrar o Copilot na interface do Windows para facilitar o acesso dos usuários ao Copilot e usá-lo como um assistente inteligente. No entanto, esse recurso ainda está em versão prévia e disponível apenas em mercados selecionados e, mesmo assim, nem todos os computadores têm acesso a esse recurso. A Microsoft planeja usar o feedback que recebe dos usuários que podem acessar o Copilot para refinar sua implementação antes de uma implementação generalizada. O Copilot oferece proteção de dados comerciais para salvaguardar a privacidade do usuário. Isso garante que os prompts e respostas de um usuário não sejam salvos e que os dados de bate-papo do usuário não sejam usados para treinar os LLMs subjacentes. A Microsoft permite a proteção de dados empresariais automaticamente, mas apenas para clientes que tenham sessão iniciada na Microsoft com uma conta profissional ou escolar elegível.

Por que pagar pelo Microsoft Copilot? Qualquer usuário da internet pode acessar gratuitamente o serviço básico do Copilot por meio de seus navegadores, aplicativos e, em alguns casos, sistemas Windows. Embora alguns recursos, como a geração de imagens de designer, só funcionem se os usuários entrarem em suas contas da Microsoft, nenhuma compra é necessária para usar qualquer um desses recursos. No entanto, a Microsoft oferece dois planos de assinatura – Copilot Pro e Copilot for Microsoft 365, que se baseiam nos principais recursos do Copilot para oferecer aos usuários uma experiência mais robusta. O Copilot Pro custa US$ 20 por usuário, por mês. Além dos recursos principais, os clientes obtêm um aumento de desempenho e integração do Copilot em aplicativos Web selecionados do Microsoft 365, como Word, Excel e Outlook. Se os usuários assinarem o Microsoft 365 Personal ou Family, eles também terão o Copilot integrado à versão desktop de seus aplicativos do Office. O Copilot para Microsoft 365 custa US$ 30 por usuário, por mês. Assim como o Copilot Pro, o serviço oferece um aumento no desempenho e integração com aplicativos Office para desktop e web dos usuários. Os clientes também obtêm integração do Copilot com outros aplicativos e recursos empresariais adicionais para proteger e gerenciar o Copilot. No entanto, o Copilot for Microsoft 365 só está disponível como complemento de um dos seguintes planos: Clientes empresariais. Microsoft 365 Business Basic, Standard ou Premium.

Microsoft 365 E3, E5, F1 ou F3 ou Office 365 E1, E3, E5 ou F3. Clientes de educação. Microsoft 365 A3 ou A5 para professores ou Office 365 A3 ou A5 Os clientes não podem se inscrever no Copilot para Microsoft 365 sem um desses planos em vigor. Além disso, eles não podem usar o Copilot junto com o Microsoft Teams sem a licença necessária do Teams. Um dos benefícios de adquirir um plano em vez de depender apenas da versão gratuita é o aumento de desempenho disponível para clientes pagantes. Com qualquer plano pago, os usuários obtêm capacidade dedicada e acesso prioritário aos modelos OpenAI GPT-4 e GPT-4 Turbo, resultando em desempenho mais rápido mesmo durante horários de pico. Os usuários podem alternar entre modelos de IA para otimizar seus casos de uso específicos e obter melhorias adicionais de desempenho para criação de imagens mais rápida. O Copilot pago pode gerar imagens rapidamente, como a abaixo para a mensagem “Crie uma imagem impressionista do céu noturno”. Sem um plano Copilot pago, a criação de imagens pode ser muito mais lenta. Uma captura de tela mostrando os recursos de imagem do Microsoft Copilot conforme indicado pelo usuário. Outra vantagem da versão paga do Copilot é a integração com aplicativos do Office. Tanto o Copilot Pro quanto o Copilot for Microsoft 365 adicionam recursos do Copilot com versões para Web e desktop do Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook. Por exemplo, o Copilot no Word pode ajudar os usuários a redigir novos documentos e editar ou resumir os existentes. O Copilot no Excel pode ajudar os usuários a gerar fórmulas, resumir dados ou adicionar visualizações. O Copilot no Outlook pode resumir threads de email, redigir rascunhos de emails com base no contexto de um thread ou fornecer feedback sobre um rascunho de email.