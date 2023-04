SoftwareOne e AWS ajudam a modernização digital dos ISVs

Com o objetivo de impulsionar a inovação nas empresas e especialmente promover a modernização digital dos ISVs (fornecedores de software independentes), a SoftwareOne e a Amazon Web Services (AWS) reafirmaram sua aliança e anunciaram uma nova e estratégica colaboração, pioneira no Brasil, que deve impactar o mercado mundialmente.

O principal objetivo da SoftwareOne, por meio da AWS, é preparar e conduzir as empresas a jornada de evolução digital, onde o maior desafio é transformar os produtos tradicionais dos ISVs em modelos de negócios digitais baseados em nuvem, como SaaS. “O Programa NextGen ISV é uma adaptação de diversos programas oferecidos pela AWS, porém, mais simples de entender, mais conectado com o mercado e mais acessível às empresas”, explica o líder de Serviços de Aplicativos da SoftwareOne, Cleyton Leal.

Para que o programa NextGen ISV entrasse em ação, a SoftwareOne foi selecionada estrategicamente pela AWS como uma empresa parceira para que um co-investimento de cinco anos fosse realizado, a fim de preparar a empresa para um crescimento acelerado.

“Com essa aposta da AWS em nós, chegou a ideia do programa. Nós construímos e foi aprovado. Agora, com os investimentos dedicados à SoftwareOne, nós temos a capacidade de atender diversos ISVs com muito mais qualidade e recursos. Além disso, o Brasil foi o primeiro, mas a nossa expectativa é que este seja um programa que do mesmo jeito que está crescendo nacionalmente, consolide-se em outros mercados e seja um programa com força global”, disse o executivo.

De acordo com Leal, serão muitos os benefícios adquiridos pelos ISVs que optarem por participar do programa, tais como: modernização digital, habilitação de plataformas que impulsionam as vendas, redução de custo e maior segurança. “O programa é uma jornada técnica, de negócios e de evolução digital. Além oferecer consultoria, incentivos, serviços e parcerias a fim de conduzir os ISVs da visão ao crescimento para seus esforços de crescimento comercial, o programa permite que os clientes dessas empresas tenham acesso a serviços e aplicações que sem essa modernização não poderiam ter”, explicou.

As fases do NextGen ISV

A SoftwareOne explicou que o programa foi desenvolvido com cinco fases, as quais visam redesenhar o modelo de negócio e tecnológico dos ISVs, com duração de no mínimo um ano, podendo chegar a até 24 meses.

A primeira fase consiste em um estudo conjunto entre a SoftwareOne, a AWS e o cliente em questão, a fim de entender, qual será o mercado, a estratégia de crescimento, a estrutura comercial e técnica necessária, além de entender o modelo de negócio atual. “Neste primeiro momento, por meio de uma metodologia da AWS, fazemos uma análise do modelo e da estrutura de negócio do cliente para trilhar os próximos passos”, esclareceu Leal.

Uma vez definida a análise, é possível seguir para a segunda fase, essa mais técnica, em que é realizado um “roadmap” com a finalidade de preparar a aplicação para suportar o novo negócio. Geralmente, neste processo, também pode ser desenhado um Business Case de suporte, conforme esclarece Leal.

Segundo Leal, as duas primeiras fases são essenciais para coletar um material denso, com resultados técnicos e comerciais, para que o ISV tome a decisão de seguir ou não com o projeto. “Seguindo, ele abre as portas para os grandes investimentos necessários para dar prosseguimento. Investimentos em pessoas, em times de trabalhos, em apoio técnico da AWS e da SoftwareOne, em acesso à tecnologia e a créditos. Essa é a terceira fase, um pouco mais demorada, de no mínimo nove meses, em que é possível reescrever a aplicação para que ela se torne um software como serviço (SaaS)”.

Na quarta fase, após finalizada a aplicação, ou pelo menos já tendo algo pronto para ser consumido pelo mercado, inicia-se o processo de lançamento. Sendo assim, a SoftwareOne e a AWS, também são responsáveis por auxiliar o ISV neste percurso, chamado de “Go To Market”, por meio de orientações, campanhas digitais, eventos, entre outras atividades que impulsionem a visibilidade do novo serviço no mercado.

Por fim, a quinta fase, mas não a última, uma vez que este é um projeto contínuo, corresponde à disponibilização da aplicação em um Marketplace Próprio da SoftwareOne e o Marketplace Global da AWS. “Uma vez concebido o SaaS, os ISVs que se encaixarem no modelo de vendas em um marketplace, poderão disponibilizar seu serviço nestes portais, o que facilita a expansão global da aplicação e na conquista de novos clientes.” A partir daí, o papel da AWS e SoftwareOne é ajudar os ISVs com novas conexões para possíveis clientes, disse o executivo.

Leal explica ainda que para participar do programa os únicos pré-requisitos são ser uma empresa que tem o modelo de negócio ISV, possuir clientes e ter o objetivo de modernizar seu serviço e as suas aplicações utilizando investimentos. “Ao participar do NextGen ISV e estar no Marketplace, as empresas têm suas vendas impulsionadas, ganham mais escalabilidade do negócio e melhores resultados. Esse é um programa que faz sentido de ponta a ponta, desde o acesso, onde nós fazemos os planejamentos, passando pela parte de modernização, até o momento de lançamento e consolidação no mercado”, reafirmou.