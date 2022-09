Etapas da jornada para a nuvem: como garantir o sucesso da migração

O mercado de nuvem está cada vez mais aquecido. Segundo a pesquisa “Infosys Cloud Radar 2021”, o sistema de armazenamento em nuvem deve render até US$ 414 bilhões anuais em lucro e cerca de 40% das organizações devem migrar seus sistemas até o final desse ano. Mas, o que pode explicar essa visível tendência que cresce cada vez mais entre as empresas?

São inúmeras as características que tornam a cloud uma tecnologia praticamente obrigatória às corporações, independentemente de porte e setor. Por ser flexível, já que é possível definir e ajustar o armazenamento de acordo com as necessidades do negócio, a nuvem possibilita uma disponibilidade de 24 horas por dia, além de uma considerável redução de custos, uma vez que diminui o consumo de energia, elimina possíveis gastos com hardwares e softwares.

Além disso, o custo benefício que a empresa passa a ter, decorrente do aumento da eficiência, da modernização e da melhor infraestrutura oferecida, torna-se um dos grandes diferenciais da nuvem, simplificando a adoção do home office, que vem se tornando mais presente nas organizações após o advento da pandemia.

Entendendo as etapas da jornada para a nuvem Existem indícios que sinalizam o momento mais propício para iniciar a jornada para a nuvem, que contemplam desde custos elevados relacionados à manutenção do ambiente tecnológico, a gargalos nas operações e problemas com o armazenamento de dados na empresa. Ademais, quando uma organização passa a ter dificuldade com relação a retenção e contratação de novos profissionais, migrar pode ser uma alternativa eficaz para retomar a competitividade, fomentando assim, a motivação dos colaboradores, que poderão aderir ao trabalho remoto. Além disso, ao iniciar uma jornada, é necessário, primeiramente, que a organização conte com um parceiro especializado e com expertise em transformação digital. Desta forma será possível realizar, de maneira assertiva, uma análise aprofundada para o entendimento do ponto ideal de partida, estabelecendo uma visão intermediária de suas necessidades. A segunda etapa está atrelada à criação de uma jornada validada pelos executivos e pela empresa, em que seja possível resolver cada um dos problemas e estabelecer um método estruturado, mais seguro, com tempo definido, prazo, bem como possíveis investimentos e avaliação da necessidade da mão de obra. Trata-se de um passo extremamente estratégico, mas também tático e operacional. Vale ressaltar que durante o processo migratório, realizar o assessment, levantamento e avaliação do ambiente de TI atual, garantirá resultados mais assertivos. Com isto, é possível obter uma análise ampla e completa sobre o ambiente tecnológico, capaz de gerar insights que auxiliam na definição de arquitetura, configuração e criação do próprio plano de migração. O assessment possui um papel chave na jornada, pois mapeia desde as motivações iniciais da migração, a definição da melhor estratégia, o entendimento dos desafios, para posteriormente, indicar o melhor serviço e solução.