A Veloe economiza 17% com aplicação de gestão de custos da Dedalus

A Dedalus, fornecedor de serviços de cloud computing e dados, foi escolhida para Veloe, hub de soluções para mobilidade e gestão de frotas, como sua parceira estratégica para enfrentar os desafios relacionados ao gerenciamento de custos com seu ambiente de nuvem, o que é possível de ser feito a partir do uso de FinOps, método que identifica e implementa oportunidades de otimização em cloud.

“Nosso objetivo era garantir uma melhor gestão na nuvem e obter redução de custos no ambiente. Para isso, precisávamos de um parceiro que nos trouxesse recomendações de acordo com as nossas necessidades e infraestrutura", comenta Fernanda Toscano, superintendente de TI da Veloe. "Por isso, escolhemos a Dedalus para ser nossa parceira nessa jornada. A Dedalus realizou um assessment de dados para a Veloe, refinando os sistemas de gerenciamento de dados e trouxe um olhar de nos colocar no centro da negociação, e isso foi decisivo para a nossa escolha."

Contando com a consultoria diária de um time de especialistas da Dedalus, a empresa é municiada o tempo todo com informações que ajudam a extrair o melhor resultado do projeto executado, tanto no que tange à economia de gastos quanto em conformidade.

"Desde o início da nossa parceria, a Veloe veio aplicando diversas recomendações personalizadas para nossa realidade e que trouxeram ganhos para a empresa para além do quesito financeiro. Confiamos na Dedalus e estamos tendo retornos muito positivos ao seguir as orientações dos especialistas", afirma a superintendente.

Inicialmente, o projeto era uma consultoria pontual para melhorar a eficiência de recursos da Veloe. No entanto, o sucesso da implementação e gerenciamento de custos foi tão eficaz, que a empresa decidiu seguir com a Dedalus em um modelo contínuo de trabalho.

Após o time de especialistas da Dedalus, em conjunto com o time da Veloe, terem analisado a utilização dos serviços que compõem o ambiente de nuvem, as aplicações foram otimizadas e foi conquistada uma economia de 17% nos custos da empresa. Garantindo, dessa forma, uma maior eficiência na operação, além de trazer mais transparência sobre o consumo de cloud.

"Após o sucesso dessa primeira etapa, entendemos que o serviço de FinOps deve ser gerido continuamente em parceria com a Dedalus. Nesse período, tivemos uma redução de custos significativa e seguir de forma permanente aponta que esse ganho não irá se dissipar, conforme formos avançando em outras frentes", explica a superintendente.

Esse modelo de parceria traz a possibilidade para o time de tecnologia Veloe de tomar decisões mais eficazes quanto ao uso dos recursos, reduzindo eventuais sobrecargas.