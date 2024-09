Automação de teste e entrega para aplicativos e desktops virtuais

A capacidade de automatizar a entrega de desktops e aplicativos virtuais reduz a carga de gerenciamento de TI e o potencial de erros.

Quer uma organização use o Azure Virtual Desktop, o Citrix Virtual Apps and Desktops (agora Citrix DaaS), o VMware Horizon ou outra tecnologia de virtualização, a automação de aplicativos pode ser o ingrediente secreto para a eficiência.

Maximizar a automação de aplicativos virtuais permite que os administradores de TI corporativos implantem sistemas e os modifiquem conforme necessário, em vez de fazer alterações gerais sempre que um aspecto do ambiente virtual muda. Dessa forma, os parceiros de tecnologia podem lidar com a carga de trabalho inicial associada à automação de processos —incluindo documentação e treinamento— e então a equipe de TI da empresa pode avançar com pequenas modificações.

Considere os três componentes principais de um ambiente virtualizado:

Os aplicativos e perfis de usuário em um ambiente são normalmente integrados ao sistema operacional, o que significa que o sistema operacional e a infraestrutura servem como base e os aplicativos e perfis de usuário são adicionados.

As aplicações são, sem dúvida, o componente mais minimizado dos ambientes virtuais. Os administradores de TI devem aprender como configurar esses componentes para garantir que a carga de gerenciamento seja ideal e mínima.

Ferramentas de provisionamento, como Citrix Provisioning e VMware Workspace One Provisioning Tool, são essenciais para centralizar e automatizar o gerenciamento de máquinas virtuais. Além de armazenar imagens mestres, as ferramentas de provisionamento oferecem a capacidade de implantar máquinas virtuais automaticamente, incluindo configurações de rede e de diretório, sem intervenção administrativa.

As imagens douradas são compostas pelo sistema operacional e quaisquer configurações universais, podendo até incluir alguns aplicativos. Os administradores de TI podem achar mais fácil manter uma imagem gold com o sistema operacional atualmente implantado, mas organizações maiores com muitos tipos diferentes de usuários podem precisar de várias imagens gold. Isso pode ser para oferecer suporte a versões adicionais do sistema operacional, configurações exclusivas ou aplicativos específicos. Aplicativos comuns como Microsoft Word e Excel, bem como Adobe Acrobat, podem ser incluídos em imagens douradas. No entanto, incluir aplicativos na imagem base pode adicionar complexidade e a necessidade de modificar a imagem frequentemente devido a atualizações de aplicativos.

Em uma infraestrutura em nuvem, as organizações podem terceirizar esse processo para o provedor de nuvem. No entanto, em um ambiente local, é importante que os departamentos de TI automatizem componentes como atualizações de antivírus, patches de segurança e atualizações de sistema operacional. Sempre que possível, a TI também deve automatizar as notificações sobre as atualizações necessárias.

A quantidade e o tipo de automação que pode ser executada depende da infraestrutura que dá suporte ao ambiente virtual. Os ambientes baseados em nuvem têm muitas opções de automação, mas as implantações locais também oferecem muitas opções, embora menos no geral.

As personalizações do usuário, como configurações do mouse para canhotos, papéis de parede específicos e preferências de idioma, são armazenadas no perfil do usuário. Após a aquisição do FSLogix pela Microsoft, muitas organizações empresariais adotaram a abordagem deste programa para fornecer personalização ao usuário. No entanto, existem outras ferramentas de gerenciamento de perfis de usuários de terceiros, como Liquidware e Ivanti. Independentemente da ferramenta escolhida, a chave para a gestão de perfis é garantir que esses perfis sejam aplicados corretamente, minimizando ao mesmo tempo as interações administrativas.

Automatizando a entrega de aplicativos virtuais

Teste, integração e implantação de aplicativos podem se tornar tarefas secundárias na empresa. Subestimar a importância dessas tarefas pode levar a atrasos no projeto, aumento de custos e uma experiência ruim para o usuário.

As organizações normalmente abordam o teste e o empacotamento de aplicativos de duas maneiras: automação total ou trabalho manual terceirizado. Um sistema de teste de aplicativos totalmente automatizado é a melhor opção para garantir testes padronizados e eficientes.

Abaixo estão alguns dos principais motivos pelos quais o teste automatizado de aplicativos é essencial.

1. Os testes manuais podem sobrecarregar a TI

O teste manual de aplicativos é um processo cansativo. Encontrar pessoal de TI para esse tipo de trabalho é difícil, e empreiteiros iniciantes ou juniores são frequentemente forçados a executar essa tarefa. Apesar dos fluxos de trabalho rigorosos, os testes manuais também podem ser inconsistentes porque os testes cobrem apenas determinados recursos e erros humanos devido ao esforço repetitivo envolvido na análise de cada aplicativo.

2. O processo de configuração do aplicativo pode apresentar desafios.

O teste de aplicativos envolve muito mais do que simplesmente clicar em um arquivo setup.exe, seguir vários prompts e clicar em Concluir. As equipes de TI devem determinar se o aplicativo é instalado no contexto de permissões de administrador ou de usuário padrão. Eles também devem saber se o aplicativo oferece suporte a um sistema operacional multiusuário. Sem automação, a TI deve determinar as respostas a essas e outras perguntas para cada aplicativo, o que pode levar um ou mais dias para ser instalado.

3. A automação aumenta a eficiência da embalagem

Para contentorizar aplicações de forma eficaz, muitas organizações empresariais estão a adotar o formato MSIX para empacotamento com a aplicação anexada para o Azure Virtual Desktop. O empacotamento automatizado simplifica a parte de implantação de aplicativos do plano do projeto.

4. O tempo e o dinheiro dos departamentos de TI podem ser melhor utilizados

A falta de testes e empacotamento de aplicativos pode atrasar os planos do projeto. Por exemplo, se uma organização empresarial estiver a mudar para o Azure Virtual Desktop e o departamento subestimar o esforço de trabalho da aplicação, a equipa poderá perder o prazo. Isso pode causar atrasos nas iniciativas empresariais. Além disso, o departamento de TI pode precisar de dinheiro adicional para contratar pessoal adicional para ajudar nos testes e empacotamento de aplicativos.

Um sistema de entrega de aplicativos totalmente automatizado permite que as organizações testem aplicativos em massa sem exigir ação administrativa direta. Um dos principais requisitos para esta automação é o acesso aos executáveis do aplicativo. Depois que os administradores fizerem upload desses arquivos, os testes automatizados do aplicativo poderão continuar por conta própria.

Outro benefício da entrega e teste automatizado de aplicativos é que vários aplicativos podem ser testados simultaneamente, minimizando ainda mais os prazos do projeto e acelerando o cronograma de entrega. Por exemplo, um administrador poderia carregar uma longa lista de aplicativos antes do final do dia de trabalho e revisar os resultados na manhã seguinte.

O processo de teste deve garantir que o ambiente de destino não crie problemas de compatibilidade ou de experiência do usuário. Se o objetivo é migrar para um ambiente de desktop virtual baseado em nuvem no Windows 11 multiusuário, testar aplicativos em um sistema Windows 11 padrão não será suficiente. Um processo automatizado pode facilmente abordar não apenas o ambiente de destino, mas também outras configurações consideradas.

Além disso, os administradores devem garantir que a funcionalidade das aplicações seja testada no contexto das políticas do Azure Active Directory da organização. Testar aplicativos genericamente com base nas especificações de permissões do usuário médio não é suficiente. Os usuários precisam trabalhar dentro de um único conjunto de objetos de política de grupo (GPOs) e bloqueios que limitam suas atividades e permissões. Sob condições básicas de teste, é provável que o usuário médio tenha um bom desempenho. No entanto, quando bloqueios e GPOs aplicáveis exclusivamente são aplicados aos sistemas de determinados usuários, os aplicativos podem travar. Por exemplo, se um GPO proibir o acesso a uma pasta ou arquivo necessário para um aplicativo, o aplicativo não poderá funcionar.

Mesmo com as configurações corretas, nem todos os aplicativos funcionam perfeitamente desde o início. Dos aplicativos que falham durante o teste ou entrega inicial, alguns problemas são tão pequenos quanto uma versão diferente do Java ou o acesso a servidores de aplicativos.

Não é suficiente garantir que os aplicativos forneçam funcionalidades básicas. Login VSI, Datadog e SolarWinds oferecem ferramentas de automação para testar o desempenho de aplicativos, monitorar a entrega de aplicativos e rastrear requisitos de recursos. Todos esses fatores podem apresentar problemas de experiência do usuário se não estiverem dentro dos parâmetros aceitáveis.

O teste real de aceitação do usuário é a etapa final para garantir a funcionalidade total dos fluxos de trabalho. Além disso, cenários de acesso realistas, como acesso remoto para desktops virtuais com balanceamento de carga por meio de um controlador de entrega de aplicativos, devem fazer parte do processo de teste.

O teste de aplicativos e o controle de entrega não são processos únicos. Como os aplicativos têm um ciclo de vida que inclui atualizações e patches, a TI deve garantir que todos os novos binários sejam testados antes de empacotar arquivos MSIX e enviar esses aplicativos para produção ativa. A equipe de TI pode ter pouco tempo para testar atualizações de aplicativos, portanto, um processo automatizado de teste, empacotamento e entrega é fundamental.