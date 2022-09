Projetos de automação robótica de processos impulsionam a inovação nos negócios

A automação é o próximo passo na atualização das estratégias de TI das empresas para gerenciar seus processos comerciais e industriais, e sua evolução deu origem a uma nova abordagem sobre o assunto: Robotic Process Automation (RPA), que foi trazida para a vanguarda dos líderes empresariais, facilitando o uso de robôs digitais (bots) para realizar tarefas repetitivas anteriormente realizadas por pessoas de diversas áreas.

De acordo com uma previsão do Gartner, o mercado mundial de tecnologia que permite hiper automação chegará a US $596,6 bilhões em 2022. Este valor é superior aos US $532,4 bilhões auferidos no ano passado.

A Meticulous Research também projeta crescimento para o mercado de Automação Robótica de Processos, atingindo US $47,19 bilhões até 2029. Estes valores representam um crescimento anual composto (CAGR) de 16,2% no período de 2022 a 2029.

Ainda mais, segundo estudo da IDC, até 2024, 25% do desenvolvimento de novos aplicativos voltados para o colaborador será substituído pela criação de fluxos de atividades, sem código de tarefas, que serão atribuídos em tempo para profissionais emparelhados com assistentes de robôs.

Isso destaca a importância desse mercado para os negócios, com muitas empresas evoluindo rapidamente em suas ofertas de RPA e incorporando recursos de hiper automação. Vários estudos indicaram que a RPA é a tecnologia mais frequentemente implantada pelas empresas para apoiar seus esforços de transformação digital.

Para discutir esse movimento e os impactos das novas tecnologias na sociedade, especialistas e líderes empresariais da área se encontraram pessoalmente no dia 29 de agosto no WTC, em São Paulo, durante a 5ª edição do RPA – Robotic Summit e com destaque aos seguintes temas: Inteligência Artificial, hiperautomação, estratégicas para a inovação e transformação digital, entre outros.

Alguns dos especialistas e líderes empresariais que participaram foram: Andréia Sanchez, gerente executiva de TI da TecBan; Adriano Bello, sócio-gerente de vendas da Laiye; Danilo Patês, consultor da Laiye Solutions; Eduardo Tavares dos Santos, diretor da RVC; Leonardo Henrique Musso, gerente de Inovação em TI da Seara Alimentos; Max Carneiro, Vice-Presidente de Pesquisa de Mercado da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC); Ramón Cordeiro, gerente técnico de RPA da Certsys; Raul Nascimento, gerente de Transformação Digital do Itaú Unibanco; Tiago Romão, coordenador de RPA e Automação de Testes da B3; Wendell Maranhão, Consultor de Negócios da Mex Consulting, e Weslyeh Mohriak, Country Director - Automation Anywhere Brasil.