Como os Centros de Serviços Compartilhados estão transformando grandes empresas

Em um mundo extremamente conectado, em que a tecnologia avança de maneira nunca antes vista, empresas e grandes corporações têm buscado cada vez mais a centralização de processos, com o objetivo de facilitar a otimização de recursos e a melhoria do controle e coordenação de seus negócios, ganhando assim eficiência operacional. O grande facilitador de todo esse processo são os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), que centralizam funções administrativas e de suporte, como finanças, recursos humanos e TI, em um único local, atendendo várias áreas de negócios dentro de uma empresa.

Muitos fatores estão diretamente ligados ao sucesso de um CSC, entre eles a localização, que pode nortear o acesso aos talentos, com a proximidade de universidade e centros de formação, uma melhor infraestrutura, presente principalmente nos grandes centros populacionais, com redes de transportes, como metrô e ônibus, além de telecomunicações e energia adequadas, e a proximidade com lideranças facilitando a comunicação entre todas as áreas de operações do CSC.

Ter um CSC hoje em dia é praticamente uma obrigação para as grandes empresas, pois a partir deles é possível ter uma visão mais ampla de muitas áreas da empresa, possibilitando o melhor entendimento do ambiente e das possibilidades futuras, por meio de metas alcançáveis e metodologias aplicáveis ao modelo de negócio.

Com o objetivo de fomentar e disseminar o conhecimento sobre Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC) foi criada em 2015. Sendo uma entidade sem fins lucrativos, é formada por profissionais e empresas do setor para promover a integração dos associados, prestar serviços, captar informações, disseminar conhecimentos, exercer ação política e contribuir para o aumento da competitividade do setor.

Com mais de 70 empresas associadas em seu quadro associativo, a ABSC é hoje uma das principais fontes de informação e conhecimento para o tema CSC no Brasil. Mesmo com menos de 10 anos de fundação, a ABSC tornou-se uma referência no setor e está diretamente ligada a grandes projetos do mercado nacional. Abaixo, confira três exemplos:

Nestlé: O CSC da Nestlé possui escopos inéditos, destacando-se em serviços diferenciados nas áreas de Marketing, Compras, Supply Chain, Recursos Humanos, B2B, Dados e Projetos. Desde 2020, o CSC cresceu aproximadamente 700 pessoas, destacando sua importância estratégica. A colaboração estratégica com a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados é vista por Rodrigo Oliveira, líder de Inovação Digital e Empresarial da Nestlé, como um pilar para o sucesso: “A colaboração com a ABSC é vital, proporcionando-nos acesso às melhores práticas, permitindo a troca de insights valiosos com líderes de mercado e mantendo-nos atualizados com as últimas tendências e inovações”.

Suzano S.A: Premiado como CSC do Ano em 2023, o CSC da Suzano S.A, não apenas transformou processos, mas também aprimorou significativamente a eficiência operacional. Ao todo foram mais de 48 processos migrados, mais de 300 pessoas movimentadas pela empresa, além da globalização dos serviços com atendimento para EUA, Europa e Ásia. Voltado para o segmento industrial, o CSC tem em seu escopo o cadastro de clientes, fornecedores, produtos e materiais, contas a pagar e receber, lançamento de notas fiscais, contabilidade, custos, gestão fiscal, backoffice de RH, entre outros processos que fazem uso de tecnologias como Big Data, Cloud Computing e RPA (Robotic Process Automation), ferramenta que utiliza softwares para automatizar tarefas repetitivas e baseadas em regras, aumentando a eficiência operacional e reduzindo erros humanos.

Além das empresas citadas, a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados também possui parcerias com grandes marcas do mercado nacional, como Unimed, Ambev, Drogasil, Pague Menos e Sicredi, evidenciando sempre a importância que os Centros de Serviços Compartilhados possuem para o atual momento, mas principalmente para os anos seguintes, trazendo inovação, visão e controle sobre operações e negócios de grandes empresas dos mais diversos segmentos e atuações em um só local.