Melhoria contínua e inovação para a estratégia dos negócios nos CSCs

Em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, a busca por eficiência operacional e inovação estratégica tornou-se imperativa para as empresas que desejam se destacar e manter uma vantagem competitiva sustentável. Especialmente nos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), a melhoria contínua e a inovação emergem não apenas como práticas operacionais, mas como verdadeiras filosofias empresariais integradas à estratégia dos negócios. Estes conceitos são fundamentais para o sucesso e a evolução contínua das organizações.

A melhoria contínua é um dos pilares fundamentais dos CSCs. Essas entidades são concebidas para fomentar e perpetuar a busca incessante por otimização dos processos, buscando não apenas eficiência operacional, mas também aprimoramentos que agreguem valor significativo às áreas de negócio que servem. Esse foco não somente visa a eficiência, mas também a entrega de valor real e tangível às partes interessadas internas e externas.

Na prática, isso significa que cada processo dentro de um CSC é meticulosamente medido e analisado através de indicadores de desempenho chave (KPIs), negociados e alinhados com as áreas clientes. A partir dessa análise, são definidos e executados os “comos” –seja através de revisões de processos, automação, ou programas de inovação– para tornar esses objetivos uma realidade palpável e mensurável.

A inovação, entrelaçada à melhoria contínua, não é vista meramente como a adoção de novas tecnologias, mas como uma forma de otimizar e reinventar processos existentes para alcançar resultados superiores. Esta abordagem holística permite que inovações, mesmo as mais simples, sejam valorizadas e implementadas, criando um ambiente onde a criatividade e a eficácia operacional andam de mãos dadas. Este ambiente fomenta uma cultura onde a inovação não é apenas sobre tecnologia, mas sobre pensar e agir de maneira diferente para melhorar constantemente.

Inovações disruptivas, portanto, não precisam necessariamente vir embaladas em tecnologia de ponta. Podem surgir da reorganização de uma equipe, da implementação de um novo relatório ou de mudanças processuais que, embora pequenas, têm o potencial de gerar impactos significativos na eficiência e na qualidade dos serviços prestados. Estas pequenas, mas poderosas mudanças são exemplos de como a inovação pode ser alcançada através de meios não convencionais, mas igualmente eficazes.

Um ponto crítico é a necessidade de alinhamento estratégico entre os CSCs e os objetivos gerais da empresa. Os CSCs devem incorporar e refletir a estratégia de negócios da organização, assegurando que suas iniciativas de melhoria contínua e inovação direcionem valor tangível e relevante às áreas de negócio que apoiam. Este alinhamento estratégico assegura que os CSCs não operem em silos, mas como partes integrantes e vitais da organização, contribuindo ativamente para sua evolução e sucesso.

Embora o caminho para a integração da melhoria contínua e da inovação nos CSCs esteja repleto de oportunidades, também enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à resistência à mudança. Superar essa resistência exige uma cultura organizacional robusta, focada na valorização de ideias e na busca por excelência operacional.

Adicionalmente, os CSCs devem permanecer vigilantes e adaptáveis às mudanças no ambiente de negócios. Manter suas práticas de melhoria e inovação relevantes e eficazes ao longo do tempo requer uma conexão constante com a direção estratégica da empresa, garantindo que as iniciativas estejam sempre alinhadas com as metas e objetivos corporativos mais amplos.

A integração da melhoria contínua e da inovação à estratégia dos negócios representa mais do que uma prática operacional para os CSCs; é uma filosofia empresarial que impulsiona a excelência, a adaptabilidade e a competitividade no cenário empresarial moderno. Ao alinhar estreitamente estas práticas com os objetivos estratégicos da organização, os CSCs não apenas otimizam suas operações, mas também desempenham um papel crucial na transformação e no sucesso a longo prazo das empresas que servem. Este papel é fundamental para o crescimento sustentável e o sucesso contínuo no ambiente de negócios atual, cada vez mais complexo e competitivo.

Sobre o autor: Leandro De Santi é Head do Centro de Excelência da FS Fueling Sustainability e conselheiro da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC). Com vasta experiência, Leandro atuou como Gerente Executivo de Operações CSC no Grupo Ultra e ocupou o cargo de Head de Centro de Serviços Compartilhados e Gerente Sênior Corporativo de Finanças na Fleury por 5 anos. Anteriormente, trabalhou por uma década na Vale, no departamento financeiro, onde desempenhou o papel de gerente de finanças, focando em recebimento fiscal e contas a pagar.