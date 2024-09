O que é um CSC digital?

Muitas empresas que já estavam em processo de transformação digital com a pandemia se viram na necessidade de acelerar esse movimento, precisando focar na estratégia, métricas e aspirações para aproveitar as novas habilidades e não apenas adquirir novas tecnologias. Mas, afinal, o que é digital?

Todos os dias, novas soluções digitais são lançadas e difundidas pelo mundo, simplificando até mesmo as ações mais corriqueiras. Por isso, o digital não se trata apenas da introdução de novas tecnologias, aplicações e suas consequentes mudanças na infraestrutura de uma empresa. Trata-se de uma mudança genuína de cultura e mindset. No universo corporativo um mindset digital se refere às atitudes e comportamentos que permitem às organizações se adaptarem à nova realidade tecnológica.

Diante desse cenário de transformação digital, as empresas devem ter a capacidade de criar estratégias de negócios para que estejam preparadas para lidar com todas as mudanças que estão surgindo e que tendem a ganhar cada vez mais destaque no mundo corporativo. Afinal, as empresas são formadas por pessoas, que também estão passando por um processo de transformação de habilidades profissionais e competências, como pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa entre outros aspectos, e esses colaboradores precisam estar aptos a interagir com as novas tecnologias, para concluir as atividades estratégicas, técnicas e operacionais e, assim obter resultados para a empresa, além de conseguir lidar com os impactos causados pela interconectividade.

Neste ponto, a imposição de atender e solucionar os problemas de forma digital e rápida e a necessidade do trabalho remoto, impulsionaram diversos Centros de Serviços Compartilhados (CSC) a mudar a forma de gestão, controle e de atendimento aos clientes.

Além da busca pela eficiência, padronização de processos e redução de custos, a experiência do cliente, inteligência de dados, agilidade e qualidade nos serviços prestados, passam a ser elementos chave na estratégia de sucesso de um CSC, levando gestores à compreensão de um conceito mais amplo do que o mesmo representa, uma plataforma de serviços sem fronteiras. Ou seja, o modelo de construção de um CSC está evoluindo, onde já é possível termos equipes multidisciplinares espalhadas prestando serviços de maneira remota, porém num conceito integrado, em virtude dos avanços da tecnologia. Como consequência garante-se a melhor jornada possível para o cliente, não só em serviço, mas principalmente na estratégia do negócio.

A digitalização e os novos modelos de negócios Os Centros de Serviços Compartilhados visam acompanhar os indicadores de desempenho dos processos, coordenar expectativas e experiências do cliente (interno e externo), ajudar na identificação de oportunidades de melhoria contínua entre outras responsabilidades. Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novos modelos de negócios têm um impacto crescente sobre os serviços compartilhados. A aplicação das novas tecnologias disruptivas que os apoiam são uma consequência da configuração mais dinâmica e flexível das empresas. Diante disso, qual será o próximo desafio do CSC? Como preparar as equipes e os próximos passos? Os desafios serão oferecer novos serviços, preparar um pool de talentos que permitam que o CSC se torne um centro de excelência para impulsionar a inovação, dentro da Organização, a partir de ferramentas como mineração de dados, analytics, Big Data, machine learning, computação em nuvem, inteligência artificial e robótica. Sempre falamos sobre a experiência do cliente final. Mas, e o cliente interno, qual é a vivência que ele tem experimentado com os benefícios do CSC? Neste aspecto, ele vem para quebrar paradigmas, porque o cliente interno - que são todas as áreas que compõem o negócio - que também merece uma atenção dobrada, quer um atendimento cada vez mais personalizado, com muita agilidade e qualidade, para acessar os serviços e solicitar interação não só em um canal exclusivo. A partir daí, temos um CSC mais omnichannel que disponibilizará uma gama de opções e maior engajamento. Como consequência, o CSC é colocado como um protagonista estratégico para as áreas de negócios. Por isso, é primordial ter flexibilidade e abertura para receber novas demandas e propor soluções.

Agilidade x integração de ferramentas A integração de ferramentas e sistemas especializados aceleram os fluxos dos processos e reduzem significativamente os índices de erro. Além disso, é possível monitorar e controlar constantemente os fluxos de trabalho, o que garante, não só o aumento da qualidade, mas também a alta transparência. Esse ambiente padronizado e tecnológico gera muito mais competência para a empresa avaliar o seu negócio, comportamento de mercado e assim traçar novas rotas estratégicas para alavancar vendas e possibilitar novas experiências para o cliente. O grande balizador para que isso se efetive é a agilidade. Tal agilidade não precisa estar ligada diretamente à automação, que é muito necessária para o CSC. Para estabelecer maior agilidade nos processos, é preciso entender como é possível automatizar uma cadeia e não só uma parte dela, e entender como o CSC pode contribuir com o advento de uma cultura digital e com a força de trabalho humano para gerar ganhos substanciais.