Quais são os pilares da liderança eficaz em centros de serviços compartilhados?

No atual cenário corporativo, os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) destacam-se como fundamentais para alcançar eficiência operacional e excelência organizacional. Liderar um CSC envolve uma série de desafios, que vão desde equilibrar as expectativas das partes interessadas até promover uma cultura de inovação e colaboração.

Um desafio constante é encontrar o equilíbrio entre as demandas de todos os envolvidos, da alta administração a cada membro da equipe. A eficácia na gestão de uma equipe diversificada é crucial, demandando esforços contínuos para fomentar um ambiente que valorize a colaboração, a inovação e o compromisso.

Adicionalmente, a agilidade, a resiliência e a adaptabilidade são essenciais em um cenário empresarial que se transforma rapidamente com o advento de novas tecnologias e as evoluções nas expectativas dos clientes. Isso exige uma mentalidade aberta à mudança e uma disposição para assumir riscos calculados em busca de melhorias e inovações operacionais.

A cultura organizacional tem um papel preponderante no sucesso dos CSCs. Como líder, é fundamental criar e manter um ambiente de trabalho que estimule a colaboração e a inovação. Em um mundo marcado pela rápida evolução tecnológica, permanecer ágil e aberto a novas formas de trabalho é imperativo.

Encarar esses desafios requer uma combinação única de habilidades, visão estratégica e coragem. Liderar um CSC oferece a oportunidade única de contribuir com o futuro e a nova configuração das organizações e de guiar equipes rumo ao sucesso. Com mais de duas décadas de experiência em gestão de operações de negócios e projetos globais em serviços compartilhados, minha jornada é definida pelo compromisso com a liderança, enfrentando os desafios do cenário empresarial moderno com determinação e uma visão focada na transformação digital e no desenvolvimento contínuo das equipes.

Este papel não apenas permite contribuir para a estratégia e crescimento das organizações, mas também liderar equipes incríveis em direção à inovação e ao sucesso, reafirmando nosso compromisso com o sucesso dos clientes e a melhoria da experiência do cliente em todos os níveis.

Sobre o autor: Max Carneiro possui mais de 20 anos de experiência na gestão de Operações de Negócios para projetos globais em Serviços Compartilhados e Indústria de BPO para LATAM, desenvolvendo e executando estratégias de negócios para crescimento de empresas, com foco no sucesso de clientes. Max é responsável campeão de Projetos com equipes multidisciplinares (equipes de Qualidade, Digital, RH, Facilities e Finanças) para implantação de melhorias de processos através da Transformação Digital, visando apoiar o Location Business Plan e a experiência do cliente. Atualmente atua como conselheiro da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC) e em 2022 assumiu o cargo de Superintendente do Centro de Serviços Compartilhados da SABESP. Também é coautor do livro Best Seller Jornada CSC (2021).