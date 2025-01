Compare 8 ferramentas para monitorar TI em 2025

O monitoramento de TI ajuda as organizações a saber se o software e o hardware em seu ambiente estão funcionando conforme o esperado. Sem uma estratégia organizacional coerente, é quase impossível recolher, acompanhar e traduzir esta informação. As ferramentas de monitoramento de TI podem ajudar.

Para selecionar a ferramenta certa, determine quais informações ou métricas você precisa monitorar e por quê. Os motivos comuns incluem monitoramento de dados, fortalecimento do desempenho de aplicativos, rastreamento de problemas de integridade do sistema e planejamento de longo prazo. Compare os recursos, benefícios e custos de diferentes opções de software para determinar qual funcionará melhor para sua organização.

Faça uma prova de conceito da ferramenta que você acha que funcionará melhor. É importante testar novas ferramentas com dados em tempo real para ver como funcionam. Engenheiros, especialistas em segurança e arquitetos de soluções também devem testar os recursos e a interface do usuário para garantir que a opção escolhida atenda aos seus requisitos.

A lista a seguir de ferramentas de monitoramento de TI está dividida em opções comerciais e de código aberto. O Informa TechTarget Editorial comparou esses produtos com base em uma análise de ferramentas e tendências de monitoramento de TI que mostram o crescimento da IA, avaliações de usuários em blogs de tecnologia e tópicos de comunidades de código aberto, bem como materiais informativos de fornecedores.

O Zabbix é uma boa opção para empresas que buscam uma ferramenta customizável, pois oferece modelos de dashboards automatizados e customizados. Ele também fornece uma API que permite criar novos aplicativos, automatizar tarefas e integrá-los com software de terceiros. Isso fornece melhor extensibilidade e acesso aos recursos e dados de monitoramento do Zabbix.

Prometheus é um conjunto de ferramentas de monitoramento e alerta para microsserviços, contêineres e aplicativos distribuídos. É um banco de dados de série temporal que pode ser implantado como um serviço em contêiner – para que possa ser executado dentro do Docker – e é escrito em Go.

A versão de código aberto do Nagios está disponível para download no site do Nagios. A edição padrão do Nagios XI começa em US$ 2.495 para 100 nós e a edição empresarial começa em US$ 4.490 para 100 nós.

Grafana Labs oferece treinamento e serviços profissionais para clientes com uma assinatura ativa do Grafana Enterprise. A versão open source do sistema de monitoramento está disponível gratuitamente no GitHub, e o Grafana Cloud possui um nível gratuito, com limitações de uso e retenção de dados. A versão Pro oferece recursos adicionais, como retenção de métricas e permissões de fonte de dados por 13 meses – o preço baseado no uso começa em cerca de US$ 55 por usuário. O preço da versão avançada começa em US$ 299 por mês.

Entre os argumentos a favor do uso de ferramentas de monitoramento de TI de código aberto estão a relação custo-benefício, a capacidade de personalização e as comunidades ativas de desenvolvedores. As possíveis desvantagens incluem complexidade, facilidade de uso e desafios de escalabilidade, além da falta de uma equipe de suporte dedicada.

Ferramentas comerciais de monitoramento de TI

O mercado comercial de ferramentas de monitoramento de TI está crescendo e evoluindo, e Datadog, Dynatrace e New Relic são geralmente reconhecidos como os padrões do setor.

AppDynamics

AppDynamics é uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura para servidores, armazenamento e componentes de rede. Com sua plataforma de observação abrangente, a AppDynamics coleta e analisa dados com um conjunto de APIs de ferramentas de código aberto e serviços sem agente de terceiros.

AppDynamics oferece uma visão completa dos componentes do servidor, como memória, CPU e uso de disco do servidor. Depois que as informações são coletadas, o AppDynamics as traduz em painéis detalhados. A ferramenta funciona em ambientes híbridos e em nuvem, localmente ou como aplicativo SaaS. Ele usa inteligência artificial e automação para capturar informações sobre o desempenho de aplicativos em ambientes complexos como parte da estratégia de monitoramento do sistema nervoso central da Cisco.

AppDynamics Infrastructure Monitoring Edition custa US$ 6 por mês por núcleo de CPU e fornece apenas monitoramento de infraestrutura. A edição Premium custa US$ 33 por mês por núcleo de CPU e a edição Enterprise custa US$ 50 por mês por núcleo de CPU.

Datadog

As equipes de TI e DevOps usam o Datadog para examinar métricas de desempenho e monitorar eventos de infraestrutura, plataforma, aplicativos e serviços em nuvem. Datadog usa uma API para oferecer suporte a mais de 450 integrações, incluindo Kubernetes, AWS, Azure, Chef e Jenkins. Ele também automatiza a marcação e correlações de dados de log.

Datadog permite criar painéis customizáveis e detalhados com diversas opções pré-construídas. O software pode ser implantado localmente ou instalado como um aplicativo SaaS. Usa aprendizado de máquina para analisar automaticamente o desempenho da infraestrutura e dos aplicativos.

Assim como o Grafana, o Datadog oferece vários recursos e conceitos gráficos. Você deve gastar o máximo de tempo possível para se familiarizar com a ferramenta. Além disso, o Datadog e o Grafana exigem que você distribua configurações entre máquinas.

O Datadog é gratuito para até cinco hosts e inclui um dia de retenção de dados. Uma conta Pro começa em US$ 15 por host por mês, enquanto uma conta Enterprise começa em US$ 23 por host por mês.

Dynatrace

Dynatrace é uma plataforma de monitoramento focada em infraestrutura para ambientes em nuvem, locais e híbridos. Possui painéis personalizáveis que fornecem acesso rápido e fácil aos dados. Você pode configurar a plataforma para monitorar o status da rede, do armazenamento, da CPU e da memória. Dynatrace trabalha com serviços de computação em nuvem como AWS e Azure.

Você pode hospedar o Dynatrace como um aplicativo SaaS ou implantá-lo em um ambiente de nuvem híbrida. Dynatrace pode integrar e rastrear OpenShift, Docker e Kubernetes. O Dynatrace AI Observability rastreia grandes modelos de IA e os aplicativos que eles potencializam.

Uma assinatura da plataforma Dynatrace oferece preços baseados no uso para monitoramento, gerenciamento de logs e análises.

New Relic

New Relic é uma ferramenta de monitoramento de desempenho de aplicativos que coleta, analisa e relata métricas de desempenho. A ferramenta fornece métricas em tempo real sobre a integridade da CPU, memória, discos e rede. Você pode visualizar os dados coletados em painéis que o sistema cria automaticamente para se manter atualizado com as estatísticas de rastreamento.

A New Relic usa alertas de aplicativos e relatórios compostos por análises detalhadas de erros. Isso significa que você pode saber a localização exata e detalhes específicos de um bug. Ele fornece rastreamento entre aplicativos, portanto, em vez de alternar entre aplicativos diferentes para monitorar informações, todas as informações estão em um só lugar. New Relic suporta Java e ambientes externos. A plataforma fornece monitoramento sem agente; no entanto, não oferece monitoramento completo sem agente, o que pode resultar em custos adicionais de instalação e manutenção para algumas organizações.

A New Relic inclui recursos de IA por meio da New Relic AI e seus recursos de AIOps. Esses recursos de IA permitem que as equipes de operações interajam com a ferramenta por meio do chat de IA e do console NRQL. Ele transforma linguagem natural em consultas, detecta anomalias, analisa logs de erros, entende stack traces e usa documentação para esclarecer conceitos de plataforma. O assistente de IA permite que os membros da equipe de operações façam perguntas em linguagem simples para compreender e resolver rapidamente os problemas em seus sistemas.

A New Relic oferece uma versão gratuita para quem quiser experimentar a ferramenta. Ele também oferece um pacote padrão por US$ 0,25 por GB, além de pacotes Pro e Enterprise com preços fornecidos mediante solicitação.

Nota do editor: Este artigo foi originalmente escrito por Emily Foster e posteriormente ampliado por Will Kelly. A equipe editorial da Informa TechTarget verificou e atualizou este artigo quanto à precisão e legibilidade em dezembro de 2024.

Emily Foster cobriu anteriormente inteligência artificial e aprendizado de máquina como editora associada do site da TechTarget, Enterprise AI.

Will Kelly é redator de tecnologia, estrategista de conteúdo e profissional de marketing. Ele escreveu extensivamente sobre nuvem, DevOps e mobilidade empresarial para publicações do setor e clientes corporativos, e trabalhou em equipes que introduziram DevOps e computação em nuvem para empresas comerciais e do setor público.