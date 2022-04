Especialistas comentam temas de destaque do MWC Barcelona 2022

O evento "Pós-MWC Barcelona", promovido pela plataforma Futurecom, retomou as principais discussões do MWC, por meio de apresentações e debates em torno do 5G e suas possíveis aplicações e modelos de negócio. Foram abordados ainda temas como sustentabilidade, Open RAN e a relação entre as redes privadas 5G e as redes Wi-Fi.

Aplicações do 5G em diversos setores econômicos Na primeira parte do evento, a diretora de relações institucionais para o Sul da América Latina da Ericsson, Jacqueline Lopes, afirmou que um tópico central durante o MWC foi o papel do 5G para a transformação digital de diferentes indústrias e países, com a seguinte ressalva: "essa transformação não está limitada ao segmento de telecomunicações. Ela vai além, engloba setores de agricultura, indústria, segurança e saúde". Isso significa dizer que o 5G terá impactos industriais, devido aos sensores e outros dispositivos de inteligência artificial que proporcionarão um aumento de segurança e produtividade, mas também em outros segmentos, ainda que de forma indireta. Jacqueline citou a agricultura como exemplo, já que os dispositivos dotados dessa nova tecnologia proporcionarão melhorias na logística e no transporte da produção, facilitando, assim, sua exportação. Também foi tema de destaque no MWC a tecnologia "fixed wireless access" (acesso fixo sem fio), uma importante aplicação do 5G, que consiste no fornecimento de banda larga sem fios, com o uso de ondas de rádio para transmitir dados entre dois ou mais pontos. "Essa aplicação, que já tem sido bastante demandada e aplicada em países de grande extensão geográfica, como Estados Unidos e Austrália, permite conectar regiões que são mais remotas. É uma aplicação muito interessante, que tende a ganhar escala no Brasil", avaliou Jacqueline. Outro setor que será impactado pelo 5G é a educação, conforme enfatizou Francisco Soares, vice-presidente de relações governamentais para América Latina da Qualcomm: "falou-se no MWC sobre tecnologias baseadas em 5G que estão surgindo e apoiarão, por exemplo, a área de educação, tema que vem sendo bastante discutido no Brasil, principalmente durante a pandemia, quando a necessidade de conectividade nessa área se mostrou muito evidente". No entanto, o especialista pontuou que garantir conectividade aos estudantes não é suficiente, também é necessário investir em hardware (ou seja, equipamentos), como laptops que independem da rede Wi-Fi e se conectam de forma automática ao 4G ou ao 5G a partir de SIM cards. "Levar conectividade à escola é coisa do passado. O importante agora é levar conectividade ao aluno, para que ele possa acessar essas ferramentas em qualquer hora e lugar, mesmo se estiver em uma região sem Wi-Fi", resumiu Francisco. Porém antes de o 5G ser amplamente empregado nesses diversos setores econômicos, alguns desafios e etapas deverão ser superados, como notou Marcelo Motta, diretor de cibersegurança e soluções na Huawei Brasil. De início, será preciso efetuar a migração dos usuários do 4G para o 5G, processo que pode ser lento, por demandar a construção de novas redes e terminais e a ampliação das redes 5G existentes. Após essa etapa inicial, será necessário ainda gerenciar o crescimento de tráfego a fim de garantir o bom funcionamento da rede.

Eficiência energética das redes 5G e Open RAN Marcelo explicou também que, embora o uso do 5G gere um volume de dados maior, a rede continua sendo eficiente do ponto de vista energético, pois demanda menos energia do que o 4G, vantagem também observada nos equipamentos 5G. A eficiência energética do 5G é um aspecto relevante, tendo em vista o protagonismo adquirido pelas ESG nos últimos anos (sigla em inglês para "Environmental, Social and Governance"), que são as boas práticas ambientais de empresas ou entidades. Segundo os especialistas, a associação entre o 5G e o Open RAN pode ser benéfica em situações que exigem altas taxas de transferências de dados. O Open RAN é uma arquitetura de rede que gera um ecossistema aberto de provedores a partir do uso de hardware, software e interfaces abertas, que são interoperáveis. "O Open RAN veio para ficar, no entendimento da Qualcomm. Ele ajudará a agilizar os processos do 5G, mas para que isso ocorra, serão necessários investimentos", salientou Francisco.