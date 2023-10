WBA OpenRoaming permite a primeira implantação de OpenRoaming no teatro Gazeta

A Wireless Broadband Alliance (WBA) anunciou que o integrador de soluções em conectividade TecExpert Brasil introduziu hotspots Wi-Fi OpenRoaming no Teatro Gazeta, no coração do bairro cultural de São Paulo.

Wireless Broadband Alliance (WBA) é a organização global que conecta pessoas com as mais recentes iniciativas de Wi-Fi. A missão da WBA é permitir a colaboração entre prestadores de serviços, empresas de tecnologia, cidades, reguladores e organizações para alcançar essa visão.

Atualmente disponível em mais de 3 milhões de hotspots em todo o mundo, incluindo o aeroporto de São Paulo, o WBA OpenRoaming libera os usuários da necessidade de registrar-se constantemente ou inserir novamente as credenciais de login – tudo isso enquanto mantém a segurança e a privacidade de nível empresarial.

O padrão WBA OpenRoaming também permite que empresas, OEMs de dispositivos, provedores de serviços e outros forneçam garantias de desempenho e – com Wi-Fi 6 e 6E – uma experiência de nível de operadora à medida que os usuários navegam entre diferentes domínios Wi-Fi públicos/privados.

O WBA OpenRoaming maximiza os benefícios do Wi-Fi para residentes, turistas, viajantes de negócios e outras pessoas. Por exemplo:

A conexão automática a um ponto de acesso OpenRoaming evita o risco de segurança do uso de pontos de acesso falsificados.

Com o OpenRoaming, residentes e visitantes podem conectar-se facilmente a redes Wi-Fi seguras em uma cidade, independentemente do provedor de identidade, seja regional ou internacional.

O OpenRoaming pode ajudar as “cidades inteligentes” a atrair mais visitantes e empresas que necessitam de acesso contínuo e seguro a banda larga confiável e de alto desempenho – inclusive em ônibus, táxis e trens. A conectividade confiável também torna mais fácil para os turistas obter horários e mapas de ônibus, navegação passo a passo e outras informações baseadas em localização, onde quer que vão.

Considerado um dos principais teatros da cidade, o Teatro Gazeta é o exemplo mais recente de como o OpenRoaming está ganhando força no país. A implantação compreende o uso de 8 Access Points Cambium XV e XE-Series, sendo que 3 são habilitados para a tecnologia Wi-Fi 6E, oferecendo experiência diferenciada, com velocidade mais rápida.

O Teatro Gazeta possui um amplo lobby com sofás e outros recursos para os clientes relaxarem antes e depois dos shows. O OpenRoaming, fornecido gratuitamente com anúncios, disponibiliza serviços Wi-Fi inovadores aos usuários, pois permite que os frequentadores carreguem fotos e vídeos com rapidez e segurança para compartilhar suas experiências no Teatro Gazeta nas redes sociais.

A TecExpert também forneceu OpenRoaming no Futurecom, maior evento de tecnologia da América Latina, realizado de 3 a 5 de outubro no São Paulo Expo. O hotspot OpenRoaming fez parte do apoio da TecExpert à Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), que teve como estande da ABINC o Espaço Café Almaroma Inclusive. Este espaço apresentou o projeto de inclusão Almaroma, que promove a inclusão social e a diversidade no mercado de trabalho.

“O Teatro Gazeta e o Futurecom são os exemplos mais recentes de como o WBA OpenRoaming está revolucionando a forma como as pessoas no Brasil e no resto do mundo se conectam e permanecem conectadas – de forma segura e confiável. Eles também são exemplos do papel fundamentalque integradores de sistemas inovadores, como a TecExpert, estão desempenhando no aumento da presença do OpenRoaming para além de três milhões de hotspots globais”, disse Tiago Rodrigues, CEO da Wireless Broadband Alliance.

“O OpenRoaming está sendo adotado por uma variedade de locais, incluindo estádios, instalações de saúde, centros de transporte, lojas de varejo, hotéis e muito mais. A rede de drogarias RaiaDrogasil no Brasil implanta a estrutura de autenticação OpenRoaming para cadastrar e conectar novos clientes ao Wi-Fi gratuito na loja. Os clientes então se conectam automaticamente ao Wi-Fi, mas também podem ser notificados sobre ofertas novas e relevantes e podem se inscrever em programas de fidelidade”, acrescentou Rodrigues.

A TecExpert Brasil é especializada em soluções wireless para empresas e aplicações de missão crítica. A empresa forneceu a primeira demonstração de Wi-Fi 6E no Brasil e é membro da Wireless Broadband Alliance e do Telecom Infra Project (TIP).

Lançado em maio de 2020, o padrão WBA OpenRoaming está agora na Versão 3, o que torna os aspectos empresariais e comerciais do roaming mais fáceis do que nunca, minimizando centenas de horas de tempo legal e administrativo ao estabelecer acordos de liquidação de roaming. Recursos aprimorados na versão 4 já estão disponíveis.