MediaTek presenta um chipset 5G de alto desempenho

A MediaTek lançou no Brasil o chipset 5G Dimensity 920, “produto que permite aos fabricantes de smartphones oferecer alto desempenho, imagens brilhantes e telas mais inteligentes para seus consumidores, entre outros recursos”, diz um comunicado.

Projetado para smartphones 5G poderosos, o Dimensity 920 equilibra performance, potência e custo para fornecer uma experiência móvel aprimorada. “Construído com a tecnologia de fabricação de 6nm de alto desempenho, o Dimensity 920 suporta telas inteligentes e captura de vídeo HDR 4K baseada em hardware, além de oferecer melhor desempenho em áreas como games, vídeo e conectividade”, destaca Samir Vani, gerente geral da MediaTek no Brasil.

De acordo com MediaTek, o primeiro smartphone a utilizar o novo processador no Brasil será o realme 9 Pro+, aparelho que acaba de ser lançado no país. “O objetivo da realme é levar tecnologias que estavam até então disponíveis apenas para os equipamentos flagship, aos modelos intermediários”, explica Marcelo Sato, gerente de vendas da realme no Brasil. Um bom exemplo disso é a presença da câmera Sony IMX766 com OIS no realme 9 Pro+, que traz um enorme sensor de 1/1,56”.

Os principais recursos do Dimensity 920 incluem:

Monitores inteligentes adaptáveis : ajusta a taxa de atualização da tela de acordo com o game ou ação da interface detectada. Com isso ela é aumentada durante os períodos de ação intensa para melhorar a experiência do usuário e em seguida diminuída, para melhorar a eficiência energética.

: ajusta a taxa de atualização da tela de acordo com o game ou ação da interface detectada. Com isso ela é aumentada durante os períodos de ação intensa para melhorar a experiência do usuário e em seguida diminuída, para melhorar a eficiência energética. Mecanismo de captura de vídeo 4K : integra um processador de sinal de imagem nativo HDR (ISP) de alto desempenho e incorpora um mecanismo exclusivo de gravação de vídeo HDR 4K acelerado por hardware com suporte para até quatro câmeras simultâneas, para sensores de até 108MP.

: integra um processador de sinal de imagem nativo HDR (ISP) de alto desempenho e incorpora um mecanismo exclusivo de gravação de vídeo HDR 4K acelerado por hardware com suporte para até quatro câmeras simultâneas, para sensores de até 108MP. Desempenho aprimorado : com os processadores Arm Cortex-A78 na CPU octa-core, que podem atingir velocidades de clock de 2,5 GHz, a mais recente memória LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1, o Dimensity 920 maximiza o desempenho.

: com os processadores Arm Cortex-A78 na CPU octa-core, que podem atingir velocidades de clock de 2,5 GHz, a mais recente memória LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1, o Dimensity 920 maximiza o desempenho. Conectividade avançada: suporta dual 5G SIM, dual VoNR, agregação de operadora 2CC, suíte de eficiência de energia MediaTek 5G UltraSave e rede 5G SA / NSA, conectividade 2x2 MIMO Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e multi-GNSS.

suporta dual 5G SIM, dual VoNR, agregação de operadora 2CC, suíte de eficiência de energia MediaTek 5G UltraSave e rede 5G SA / NSA, conectividade 2x2 MIMO Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e multi-GNSS. Experiência aprimorada para games: inclui o MediaTek HyperEngine 3.0 com simultaneidade de dados e chamadas 5G, além de aprimoramentos para fluxo de alta velocidade e tecnologia "Super Hotspot".

Outros aparelhos com o processador Dimensity 920 devem estar disponíveis no Brasil até o final do segundo semestre.