Genetec transforma telefones celulares em dispositivos de comunicação de segurança

A Genetec anunciou a versão mais recente de seu sistema SIP Sipelia. O sistema de gerenciamento de comunicações agora está integrado ao aplicativo Genetec Mobile. Isso significa que a equipe de segurança agora pode fazer e receber rapidamente chamadas de áudio e vídeo, transmitir mensagens nos alto-falantes PA e acionar procedimentos operacionais padrão diretamente do aplicativo Genetec em seu telefone móvel.

Segundo a Genetec, o Sipelia Mobile Integration aumenta a percepção da área de segurança da empresa, unificando as chamadas recebidas com o restante dos sistemas de segurança. E quando as emergências exigem ação rápida, garante que os profissionais possam usar toda a sua infraestrutura de comunicação para coordenar a resposta e informar colaboradores, visitantes e clientes, mesmo quando estiverem em trânsito.

“Com o Sipelia Mobile, os profissionais podem ligar facilmente para serviços de emergência, acionar membros da equipe ou contatos externos por meio de uma chamada de áudio ou vídeo, usando o catálogo de endereços. Também podem responder às solicitações de assistência recebidas e usar a verificação de áudio/vídeo para conceder ou negar o acesso ao visitante ou mesmo abrir os portões do estacionamento, sem precisar sair do aplicativo Genetec Mobile”, diz um comunicado de imprensa.

É possível também reproduzir automaticamente uma mensagem de aviso por meio do sistema de PA da companhia. Essas mensagens podem ser dinâmicas, agendadas ou baseadas em eventos para ações.

“Quando um evento é acionado, tal como um alerta de acesso negado ou um alarme de um sensor de internet das coisas (IoT) disparado, os procedimentos operacionais padrão customizados podem reproduzir de forma automática um aviso (ou o operador pode decidir se deve ou não emitir um aviso)”, explica a Genetec.

E si for necessário a investigação pós-evento, o Sipelia Mobile permite ainda que os operadores reproduzam gravações e mensagens de chamadas de áudio/vídeo ou exportem a gravação para fins de compartilhamento, sem a necessidade de um dispositivo de terceiros ou de uma configuração complexa.