A Genetec oferece nova solução HID Mobile Access

A Genetec e a HID Global reforçam sua parceria de 15 anos com o lançamento da HID Mobile Access. A nova solução permite a gestão e controle de acesso às mais variadas áreas físicas das empresas de todos os portes por meio do uso de dispositivos móveis dos próprios usuários (IOS ou Android), que só precisam baixar o aplicativo HID Mobile Access, criptografado e seguro, para liberar seu ingresso em portas, portões, nas redes e muito mais.

Rogério Coradini, diretor de Vendas América Latina e Caribe da HID, diz que os dispositivos móveis estão mudando a forma como funcionários e empresas concebem tudo, desde suas operações, até as redes e a segurança física. Por esta razão, a HID decidiu que este era o melhor momento para lançar uma solução móvel que, além de aprimorar a segurança, projeta uma imagem mais moderna das empresas e garante um nível mais alto de conforto aos usuários.

Segundo a Genetec, os principais benefícios da HID Mobile são:

Integração com Genetec Security Center , que permite aos usuários do módulo Synergis Controle de Acesso, utilizarem diretamente em seu software a solução mobile de credenciais HID, por meio de uma configuração simples e descomplicada, sem a necessidade de acessar recursos externos para associar a credencial mobile a uma pessoa cadastrada no sistema.

, que permite aos usuários do módulo Synergis Controle de Acesso, utilizarem diretamente em seu software a solução mobile de credenciais HID, por meio de uma configuração simples e descomplicada, sem a necessidade de acessar recursos externos para associar a credencial mobile a uma pessoa cadastrada no sistema. Comodidade aos usuários , que não necessitam mais portar um cartão tradicional para acessar as instalações e só precisam utilizar o seu dispositivo móvel (smartphones, tablets, pulseiras, relógios e outros dispositivos vestíveis), de modo mais prático e eficiente.

, que não necessitam mais portar um cartão tradicional para acessar as instalações e só precisam utilizar o seu dispositivo móvel (smartphones, tablets, pulseiras, relógios e outros dispositivos vestíveis), de modo mais prático e eficiente. Ser touchless, ou seja, não exige contato com equipamentos, sendo muito conveniente ao atender uma demanda atual dos usuários em termos de segurança sanitária.

ou seja, não exige contato com equipamentos, sendo muito conveniente ao atender uma demanda atual dos usuários em termos de segurança sanitária. Eficiência operacional , porque os administradores podem criar, gerenciar, emitir e revogar credenciais unitariamente ou em lotes remotamente, economizando tempo e esforço no gerenciamento de credenciais de controle de acesso.

, porque os administradores podem criar, gerenciar, emitir e revogar credenciais unitariamente ou em lotes remotamente, economizando tempo e esforço no gerenciamento de credenciais de controle de acesso. Acesso físico de forma inteligente , já que os dispositivos móveis estão sempre presentes nos ambientes dos escritórios atuais, sempre conectados e servindo para uma variedade de objetivos, esses estão garantindo a portabilidade e praticidade, tornando a nova solução uma etapa lógica na evolução do controle de acesso.

, já que os dispositivos móveis estão sempre presentes nos ambientes dos escritórios atuais, sempre conectados e servindo para uma variedade de objetivos, esses estão garantindo a portabilidade e praticidade, tornando a nova solução uma etapa lógica na evolução do controle de acesso. Facilidade e praticidade de gestão , porque as credenciais móveis são gerenciadas dentro de um portal on-line robusto e podem ser revogadas, emitidas ou alteradas sem fio in loco.

, porque as credenciais móveis são gerenciadas dentro de um portal on-line robusto e podem ser revogadas, emitidas ou alteradas sem fio in loco. Ser mais sustentável, pois o acesso móvel complementa as iniciativas de sustentabilidade, uma vez que evita o uso de crachás físicos de PVC e aproveita melhor um dispositivo inteligente já existente.

pois o acesso móvel complementa as iniciativas de sustentabilidade, uma vez que evita o uso de crachás físicos de PVC e aproveita melhor um dispositivo inteligente já existente. Pode compor soluções híbridas. O HID Mobile Access associa a segurança da tecnologia dos cartões com a conveniência dos dispositivos móveis.

Maior segurança, pois potencializa a tecnologia sofisticada e as melhores práticas existentes de autenticação em múltiplas camadas e proteção de privacidade, para vincular de forma segura cada ID móvel ao dispositivo, protegendo os dados em todas as circunstâncias, podendo ser totalmente integrada aos demais sistemas de segurança utilizados pelas companhias.

A HID Mobile Access pode ser instalada na maior variedade de dispositivos móveis da indústria atual, para atender com mais facilidade às especificidades de diferentes organizações. De acordo com Vitor Silva Martins, diretor de vendas para canais e verticais da Genetec, já existe hoje uma boa demanda dos clientes da Genetec por soluções mais práticas e eficientes, que sejam touchless e tenham mais durabilidade a custos mais acessíveis. “A HID Mobile Access vem ao encontro desta tendência do mercado, por ser uma solução de ponta, que se integra perfeitamente à nossa plataforma, que possibilita uma gestão unificada de todos os sistemas de acesso em diferentes espaços e edifícios”, explica o executivo da Genetec.

Para se ter uma ideia da relevância desta nova solução, em um condomínio, clube ou instituição de ensino, que necessitam gerenciar cadastros de credenciais físicas, por exemplo, muitas vezes é necessário usar tecnologias biométricas, que não funcionam na prática como deveriam para um grande fluxo de pessoas. “Nestes casos, a nova solução HID Global por ser uma tecnologia de credencial virtual, é muito mais prática, segura e confiável, além de tornar os custos da gestão de acesso significativamente menores ao dispensarem a constante emissão e substituição dos crachás PVC, mantendo um bom nível de segurança e controle dos acessos, além, é claro, de oferecer comodidade e agilidade para a equipe na realização do controle de acesso”, ressalta Martins.