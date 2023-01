Sistemas de segurança antigos podem ser alvo de ciberataques: Genetec

Com o aumento cada vez maior do crime cibernético, a Genetec está alertando empresas de todos os portes e setores referente ao aumento de riscos cibernéticos ao manterem sistemas de controle de acesso legados.

“Muitas companhias estão operando com sistemas de controle de acesso que têm mais de 10 anos e estão desatualizados. O fato é que embora esses sistemas mais antigos ainda permitam controlar a entrada e saída de visitantes e colaboradores, eles não contam com as atualizações necessárias para garantir a segurança de seus dados e podem se tornar vulneráveis a ameaças cibernéticas”, diz Christian Morin, vice-presidente de Engenharia de Produtos e diretor de Segurança da Genetec Inc.

Segundo o documento da Genetec, Riscos cibernéticos de um sistema de controle de acesso legado, as vulnerabilidades em sistemas de controle de acesso legados podem apresentar pontos fracos na cibersegurança e com isso colocar toda a empresa fica em risco. Os cibercriminosos podem, por exemplo, explorar pontos fracos nas credenciais do sistema de controle de acesso, controladores, servidores, leitores ou workstations conectadas à rede. Depois que um cibercriminoso viola as credenciais do sistema ele pode passar para a rede integrada da empresa e obter o controle de outros sistemas prediais, visualizar ou roubar informações confidenciais de registros internos ou lançar ataques projetados para desativar os principais sistemas.

As empresas afetadas pagam um preço alto, pois o custo médio de uma violação de dados aumentou de USD 3,86 milhões em 2020 para USD 4,24 milhões em 2021. Portanto, nunca foi tão importante que as empresas fiquem cientes sobre os riscos associados aos sistemas legados e as vantagens que as novas soluções de acesso com cibersegurança podem oferecer.