Cinco passos para blindar a cadeia de suprimentos

Ao longo dos últimos anos os líderes das cadeias de suprimentos seguem enfrentando batalhas diárias. Entregar os três pilares de alto desempenho –custo, qualidade e entrega– nunca foi tão desafiador, e por isso se tornou essencial garantir um tipo de blindagem para essa cadeia. As empresas precisam estar preparadas para as adversidades, assegurando tanto as necessidades atendidas de forma imediata quanto o crescimento a médio e longo prazo.

Isso significa pensar tanto estratégica quanto taticamente para entender onde a empresa está e para onde quer ir. Isso engloba desde as relações com parceiros, o conhecimento sobre os locais de fabricação e como as ações se relacionam com metas ambientais e sociais. Ao olhar para o longo prazo, daqui a cinco anos, a estratégia que o líder colocar em prática deve ser capaz de apoiar o crescimento projetado pela empresa, além de garantir que os processos de mitigação de riscos sejam implementados.

Aqui vai uma dica rápida para começar a pensar sobre isso, principalmente em empresas em rápido crescimento. Qualquer plano de 12 meses é, por natureza, muito tático, com algumas atividades estratégicas em jogo. A visão de 12 a 36 meses deve se tornar "stra-tactical" –tática, mas com uma estratégia para atravessar o abismo em termos de desenvolvimento de processos mais maduros. Três a cinco anos é uma métrica mais visionária, considerando os must-have versus nice to have. Agora, vamos avaliar alguns dos elementos essenciais para a construção de uma estratégia de supply chain à prova de choque.

Colaboração, também conhecida como o fator de relacionamento. Desenvolver relacionamentos sólidos com parceiros e clientes é fundamental. Com os fornecedores, uma escuta ativa e regular ajuda a facilitar a comunicação e a colaboração. Conversar com os colegas de supply chain dos seus clientes pode te ajudar a entender o momento atual e ajudá-lo a identificar suas necessidades e desejos, as preocupações e que informações são necessárias para tranquilizar suas próprias equipes. Um benefício lateral para seus colegas do departamento de vendas: obter este nível de visibilidade pode melhorar a capacidade de sua empresa em responder às necessidades de produtos e serviços dos clientes.

A sabedoria do chão de fábrica. Não há nada como acompanhar a operação e ver as coisas acontecerem. É uma ótima maneira de procurar oportunidades de otimização porque você pode ver coisas que outros podem deixar passar. E os insights podem surgir por meio de perguntas simples às equipes do departamento, como "por que este produto vai daqui para lá e volta? Por que não é mantido em um só lugar?". A identificação de pequenas eficiências pode realmente agregar valor negócios.

Equilibrar a tática com o visionário. Mesmo que as anomalias sejam relevadas devido a necessidade urgente de se concentrar na tática durante a pandemia, qualquer estratégia madura da cadeia de suprimento requer um equilíbrio saudável tanto da tática como do visionário. No dia a dia, é preciso manter a medição de desempenho e as técnicas de gerenciamento afiadas. Ao mesmo tempo, cabe à equipe de liderança moldar e definir a direção e as métricas de sucesso. Uma boa analogia para isso é “você pode correr muito rápido, mas se não sabe para onde está indo, isso é irrelevante”.

Sobre índice de mitigação e gestão de riscos. O planejamento do cenário –refletindo sobre "se algo acontecer, como vamos responder”– é um exercício inestimável que pode te dar a base para lidar com o inesperado. Criar um plano de continuidade de negócios ou de recuperação de desastres e pensar que isso basta não é uma boa prática. É preciso mantê-lo atualizado. Para maximizar a eficácia, enxergue seus ativos como um documento físico: se houver um tsunami em algum lugar, salvar um documento desatualizado não terá muita serventia.

Comprometer-se a reduzir o impacto ambiental. Priorizar os aspectos ambientais e sociais da estratégia de supply chain pode ajudar muito a empresa a cumprir e manter seus compromissos, assegurando, por exemplo, o tratamento ético dos colaboradores. Também traz benefícios para minimizar as interrupções, reduzir a logística associada à movimentação do produto e reduzir a pegada de carbono/impacto ambiental. Essa abreviação da supply chain também pode ser um catalisador para impulsionar redesigns de embalagens de produtos para promover a reciclagem e a reutilização.

A pandemia nos forçou a a ter uma visão sustentada do impacto dos prazos mais longos de entrega e dos cancelamentos de última hora por parte dos fornecedores. A capacidade de atender às demandas dos clientes nunca foi tão complexa. E é justamente por isso que manter uma cadeia de suprimentos à prova de choque pode colocar a empresa em uma posição privilegiada para atender os clientes mesmo diante dos cenários mais desafiadores.

Sobre o autor: Paulo de Godoy é Country Manager da Pure Storage.