Como a integração logística pode tornar-se um diferencial competitivo para as indústrias no Carnaval

Com a proximidade do Carnaval no Brasil, a logística das indústrias de bebidas, têxtil e alimentos ganha destaque, sendo crucial para garantir que todos os produtos cheguem aos seus destinos de forma eficiente. Devido à complexidade da operação de transporte e distribuição durante este período, a integração de soluções logísticas é essencial para o sucesso das entregas e, consequentemente, da satisfação dos clientes.

Para isso, a nstech, fornecedor de software para supply chain e open logistics, oferece mais de 100 soluções integradas para garantir agilidade e eficiência das operações. Dentre elas, as mais utilizadas na data por clientes da nstech nos ramos de indústrias de bebidas, alimentos e têxtil são TMS (Sistema de gerenciamento de transporte), WMS (Sistema de gerenciamento de armazém), monitoramento logístico em tempo real e gerenciamento de risco.

Segundo a nstech, o TMS desempenha um papel essencial na otimização da gestão de transporte. “Com o aumento na demanda gerado pelo carnaval, os prazos de entrega ficam mais curtos e a solução facilita o planejamento de rotas, a gestão de custos e a visibilidade das operações de transporte. Com isso, é possível alocar custos de maneira eficiente, reduzir gastos operacionais e melhorar o tempo de resposta”, diz eles.

Já o WMS torna o gerenciamento de estoques mais preciso e ágil. “Durante os períodos de pico, é preciso garantir que os produtos sejam armazenados, organizados e despachados corretamente para atender à alta demanda. O WMS facilita o agrupamento de pedidos e a movimentação de mercadorias de forma inteligente, aumentando a eficiência no processo logístico”, explica o fornecedor.

Por sua vez, o monitoramento logístico em tempo real é uma das soluções mais importantes quando o assunto é pico temporário de vendas, como é o caso do Carnaval. Em indústrias nas quais a pontualidade é necessária, o monitoramento contínuo das operações, desde a saída até a entrega final, oferece maior previsibilidade e controle. As empresas podem acompanhar a localização das cargas, identificar problemas de trânsito e tomar decisões rápidas para mitigar contratempos.

A implementação de soluções de gerenciamento de riscos avançadas de análise e monitoramento permite identificar obstáculos potenciais, como condições climáticas, congestionamentos ou falhas mecânicas, que poderiam prejudicar os prazos de entrega. É preciso contar com essas funcionalidades para garantir a segurança das mercadorias, dos motoristas e das estradas.

“Com deslocamento para praia ou nos bloquinhos de rua, durante o carnaval, o policiamento é reforçado nesses locais, onde furtos e assaltos são mais prováveis. Como consequência, áreas industriais e centros de distribuição podem ficar mais vulneráveis”, analisa Cristiano Tanganelli, diretor Comercial da nstech.

Diante desse cenário, reforçar a segurança nos locais com maior volume de armazenamento de produtos torna-se fundamental para evitar prejuízos e garantir a integridade das mercadorias. “Com isso, é essencial investir em integração logística, entendendo essa gestão como diferencial competitivo nas empresas para garantir eficiência, agilidade, precisão e segurança”, finaliza o especialista.