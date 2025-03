5 dicas de segurança para foliões evitarem golpes no Carnaval

A época festiva do Carnaval também costuma ser marcada por um aumento significativo de golpes financeiros.

Para Alexandre Oliveira, vice-presidente de Riscos da Getnet, empresa de tecnologia para soluções de pagamentos da PagoNxt, hub global de meios de pagamentos do grupo Santander, o Carnaval é, sem dúvidas, um momento de celebração, mas que também exige cautela. “Golpes financeiros, especialmente aqueles envolvendo maquininhas de pagamento, se tornam mais frequentes nessa época. Por isso, é fundamental estar atento e tomem medidas preventivas para evitar cair em fraudes”, alerta o especialista.

Para aproveitar a folia com mais segurança, é essencial adotar alguns cuidados simples, mas extremamente eficazes, ao realizar pagamentos, seja com cartões ou dispositivos móveis. Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na hora de evitar prejuízos e garantir que as transações sejam realizadas de maneira segura e confiável.

Pensando nisso, o executivo da Getnet preparou uma série de dicas para aproveitar a festa sem preocupações:

Confira o valor antes de pagar – Antes de digitar a senha, certifique-se de que o valor exibido na tela da maquininha está correto. Em meio à agitação, é comum que criminosos tentem alterar os valores sem que o consumidor perceba. Por isso, tenha sempre atenção e revise cada transação antes de confirmar o pagamento.

Observe sinais de adulteração na maquininha – Caso o visor da máquina esteja trincado, escuro, com adesivos suspeitos ou apresente falhas na leitura do cartão, desconfie. Se algo parecer fora do normal, prefira outro método de pagamento.

Ative notificações de transações – Configure o aplicativo do seu banco ou carteira digital para enviar notificações em tempo real sobre compras e pagamentos realizados. Dessa forma, caso alguma atividade suspeita ocorra, você poderá identificá-la imediatamente e contestar a transação antes que cause prejuízos maiores.

Evite conectar-se a redes Wi-Fi públicas para transações financeiras – Redes abertas, como as disponíveis em bares, praças e outros locais públicos, podem ser alvos de hackers que capturam dados bancários. Para evitar esse risco, prefira utilizar sua rede móvel ao acessar aplicativos financeiros ou realizar pagamentos online.

Ative limites de valor e bloqueio de horários para PIX no app do banco – Muitos bancos permitem configurar limites diários e restrições de horário para evitar transações suspeitas. Essa medida reduz o risco de prejuízos em caso de golpe.

“A tecnologia tem facilitado cada vez mais as transações financeiras, aprimorando também a segurança. No entanto, esta ainda depende, em grande parte, da atenção e dos hábitos dos próprios consumidores. Estar prevenido não tira a diversão, pelo contrário, garante que a festa continue sem contratempos e sem prejuízos indesejados”, finaliza o especialista.