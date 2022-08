Brasil em Código reuniu especialistas para analisar as tendências tecnológicas

O Brasil em Código, realizado no dia 10 de agosto pela Associação Brasileira de Automação-GSI Brasil, foi um festival de inovação e tecnologia que contou com palestras, apresentações de cases de sucesso e depoimentos sobre diferentes ramos da indústria que têm passado por transformações tecnológicas. O evento reuniu mais de mil executivos das principais associações, indústrias e companhias de varejo brasileiras. Estavam presentes, ainda, especialistas como Guilherme Benchimol, CEO e fundador da XP Investimentos, Paula Proença, diretora de supply chain na Unilever, Sérgio Zimmermann, presidente e fundador da Petz, entre outros.

As palestras foram organizadas em quatro palcos de conteúdo. Um deles foi o palco Transformação no Varejo, que trouxe reflexões sobre rastreabilidade, comportamento do consumidor, adaptações esperadas do varejista e uso de tecnologia voltada a pessoas e lideranças. O palco Inovação na Indústria, por sua vez, falou sobre como as empresas podem inovar em seus produtos, processos e serviços. Foram abordados temas como internet das coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e indústria 5.0.

Já o palco Conexão no Marketplace se dedicou a apresentar inovações e novos modos de fazer negócios, incluindo processos de logística e a elaboração de experiências para um consumidor cada vez mais imerso na esfera digital. Por fim, o palco ESG + Tech discutiu como a tecnologia pode auxiliar as empresas a implementarem medidas de governança ambiental, social e corporativa.

Transformações no comportamento do consumidor O isolamento social imposto pela pandemia contribuiu para a digitalização dos negócios e para mudanças nos hábitos dos consumidores. Segundo o diretor de Alianças da VTEX, Pablo Pazos, essas tendências precisam ser melhor entendidas pelo setor comercial, principalmente pelo varejo, no qual o sucesso das vendas depende do conhecimento prévio do comportamento e das preferências do cliente. Para tal, é importante entender como esse consumidor se comporta nas plataformas que utiliza para fazer compras. “Diversificar os canais de vendas é essencial, assim como investir no campo de busca para se ter uma taxa de conversão maior na hora de o cliente decidir pela compra”, destacou o executivo. Pazos comentou, em seguida, que uma das maneiras de fazer isso é a "re-tentativa" inteligente, em que dados históricos e relativos aos comportamentos observados durante as transações feitas por clientes são analisados para prever informações e potencializar as vendas. Eduardo Terra, presidente da SBVC, também ressaltou a importância dos dados para a estratégia do setor varejista, inclusive no que se refere às lojas físicas. Estas devem ser ativas em canais digitais como as redes sociais e adotar ferramentas de marketing digital. Além disso, Terra ressaltou a importância do gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), que possibilita a geração de relatórios e a administração das vendas. Ele afirmou, ainda, ser necessário incluir novas tecnologias, como 5G, supply chain e metaverso, nos planos de negócios. “Para uma estratégia mais tecnológica, a cabeça [dos executivos] precisa ser mais inovadora”, sintetizou o profissional. Os especialistas José Sarrassini, do Savagnago Supermercados, Vanderlei Ferreira, da Zebra Tecnologia, Irineu Fernandes, da GiC, e Diego Kilian, da Raia Drogasil, concordaram que a tecnologia deve ser vista como uma aliada das empresas, e não como um obstáculo, pois traz vantagens que vão desde o controle de estoques até o aumento da produtividade, rapidez e eficiência. Tão importante quanto a tecnologia é o cliente, que deve estar no centro das decisões, receber soluções personalizadas e ter suas expectativas (por exemplo, de qualidade no atendimento e agilidade na entrega) atendidas. O cliente auxilia, de forma recíproca, as empresas, fornecendo dados que podem ser estudados, de modo a moldar a atuação destas.