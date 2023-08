Explosão do comércio eletrônico cria novas demandas por parte do consumidor

Durante o Mobile Transformation Forum, evento realizado pela TI Inside nos dias 25 e 26 de julho, foram debatidas tendências para o comércio eletrônico no Brasil. Participaram do webinar Stallin Silva, CEO da Stoom, Rodrigo Ricco, CEO da Octadesk, e João Paulo Tavares, diretor de soluções de arquitetura na Semantix. Os palestrantes detalham como as empresas, sobretudo as varejistas, podem se relacionar melhor com os clientes e aprimorar seus canais, após a explosão do comércio eletrônico ocorrida na pandemia.

Um ponto de destaque foi o bom funcionamento dos aplicativos das empresas. "Tudo começa pela experiência de compra e venda a partir do aplicativo. Diferentemente de um website, que é acessado por demanda, o aplicativo precisa ter algo que faça com que o usuário o mantenha instalado. Dentro dele, normalmente estão os clientes mais fiéis", comenta Silva.

Cada cliente é diferente Uma forma de conseguir a fidelidade do cliente é a predição de demanda, ou seja, antecipar as necessidades do usuário com base em seu uso e experiência prévia no aplicativo. Mas, para realmente entender esse indivíduo melhor, é necessário analisar seus dados. "Quanto mais eu analisar dados e comportamentos, mais eu consigo entender o cliente na ponta, e mais eu posso criar inteligências que tragam uma super-personalização da jornada", afirma Tavares. É por isso que empresas que não têm um aplicativo forte, com uma boa manutenção e geração de valor, serão facilmente substituídas por outros canais, argumenta Ricco. Outro erro comum das organizações é tratar todos os clientes da mesma maneira. "É preciso capturar o cliente e oferecer um início de jornada pertinente, personalizado. Para tal, devo entender quem está na ponta falando comigo: já é cliente? é um bom pagador? Essas questões são importantes para começar um relacionamento e mantê-lo depois. As empresas acabam falhando na forma genérica que lidam com essas informações, mas são elas que garantirão uma melhor conversão e recompra", ressalta o CEO da Octadesk. Conhecer bem o cliente também é essencial para o processo de retargeting, que consiste em entrar em contato com antigos visitantes do site ou aplicativo da empresa, por meio da exibição de anúncios ou envio de e-mails. É aconselhável que as empresas se preocupem em oferecer um bom serviço, em vez de simplesmente aprimorar o atendimento a esse consumidor. "Preciso antecipar a demanda, proativamente estar em contato com o cliente para que ele não precise, por conta própria, entrar em contato comigo. Faço isso colocando uma automação para trabalhar e gerar um relacionamento fluido", nota Tavares. Caso seja necessário criar um canal de contato com cliente, os especialistas sugerem que se priorize o autoatendimento, que permitirá que o consumidor resolva seu problema sozinho e rapidamente.