IA X Experiência do cliente: Como a tecnologia pode fazer a diferença nos negócios?

A experiência do cliente pode ser considerada um dos fatores decisivos para o sucesso de uma marca. Para se ter uma ideia, 58% das pessoas deixaram de comprar em uma empresa devido à experiência negativa, de acordo com CX Trends 2024, pesquisa da Octadesk em parceria com Opinion Box. Nesse contexto, o investimento na jornada de compra tem ganhado notoriedade, e não demorou muito para que o e-Commerce também se aproveitasse do poder das inteligências artificiais para otimizar tempo e melhorar a relação com o usuário.

“Hoje, o cliente espera mais do que só o produto comprado. Os lojistas devem se questionar sobre como é a experiência de compra e como eles podem transformar isso em algo ainda mais satisfatório, fidelizando seus consumidores”, apontou Daniela Torres, sócia e CEO da Simples Inovação, empresa com foco em modelagem de negócios para o e-Commerces.

Baseando-se em algoritmos de computação, machine learning e probabilidade, as inteligências artificiais são capazes de aprender, assimilar cenários, analisar dados em tempo real e tomar decisões. Dessa forma, podem oferecer soluções para problemas em segundos, apontar produtos semelhantes aos buscados e direcionar melhor os consumidores, fazendo o necessário para incentivar a conversão.

“É mesmo revolucionário como a tecnologia tem transformado o comércio eletrônico. Neste ano, 72% das empresas já fazem uso de IA, já que ela tem diversas possibilidades de aplicação. No e-commerce, pode auxiliar com chatbots, criação de descrição para produtos, entre outras atividades. Mas talvez uma das aplicações mais valiosas que a tecnologia tem a entregar é a habilidade de entender o usuário, prever vendas futuras e sugerir produtos de interesse, entregando experiências personalizadas a cada um. Tudo isso só é possível com um uso talentoso dos dados de navegação disponíveis, o grande diferencial da IA”, ressalta Daniela.

Para Daniela, a inteligência artificial é uma tecnologia ainda recente e fomenta muitos debates, mas é, principalmente, uma poderosa auxiliadora das marcas que prezam pelas boas experiências de seus clientes. "A IA de dados tem o potencial de revolucionar a maneira como os consumidores fazem compras online. À medida que a tecnologia avança, espera-se que cada vez mais ela possa entregar experiências mais personalizadas e únicas. Os varejistas devem se atentar a essas evoluções e não temer o futuro", finaliza.