Chatbot ajuda a recuperar carrinho abandonado durante a Black Friday

As melhores experiências proporcionadas ao cliente resultam em fechamentos de pedidos e, muito mais que isso, no seu retorno à loja em datas posteriores. Para que isso aconteça, o uso de chatbot deverá ampliar o engajamento do público com a loja de e-Commerce na preparação das principais datas do varejo. O chatbot atua como um agente acolhedor deste cliente, para que a sua experiência seja altamente satisfatória e ele possa voltar a fazer novas compras.

A Getbots desenvolveu um recurso de chatbot que pode ajudar os varejistas na recuperação de aproximadamente até 60% dos carrinhos abandonados no e-Commerce, contra os atuais 20%, segundo estimativa do setor. A proposta do chatbot é atuar proativamente para facilitar a conversação humanizada e reduzir o tempo de resposta com os participantes das promoções na Black Friday, a principal data de descontos do varejo online no Brasil.

A iniciativa visa contribuir com os varejistas a enfrentarem uma das maiores concorrências da Internet, onde os consumidores passam o dia em busca de melhores preços e necessitam ter a melhor experiência e atendimento durante a sua jornada de compra. O chatbot da Getbots tem a capacidade de elevar a qualidade da comunicação de apoio às vendas e garantir o engajamento do cliente online com as lojas durante a Black Friday, que este ano será no dia 25 de novembro.

Segundo Luiz Tardelli, CEO da Getbots, a Black Friday nos sites de e-Commerce necessita oferecer novas maneiras de atender ao cliente e evitar que ele não “fique pulando de galho em galho” em busca de ofertas.“O abandono do carrinho de compras comprova que algo está errado no processo de vendas online e é necessário investir na experiência do cliente para mudar esta situação”, comenta o executivo. “Nossa proposta com o nosso chatbot humanizado é aumentar a conversão de vendas e também possibilitar que o cliente possa retornar à loja online em outras datas do varejo depois desta Black Friday, como o Natal , por exemplo, que acontece no seguinte”.

Quando os consumidores abandonam o carrinho com itens dentro, a inteligência artificial identifica quais produtos a pessoa deixou de comprar e rapidamente envia uma mensagem no WhatsApp do cliente apresentando uma oferta atrativa e única. “Com toda essa tecnologia implementada , aliada ao processo de humanização do chatbot, o novo recurso impulsiona as conversões na loja virtual e abre caminhos entre o consumidor e a marca nesta importante data do varejo nacional”, afirma Luiz Tardelli.

O novo chatbot da Getbots tem capacidade de ser treinado para oferecer uma conversa natural e fluída para o cliente, sob a perspectiva do cliente, seus os objetivos e as razões que o levam a definir-se pelo fechamento do pedido. Segundo Tardelli, esta comunicação humanizada irá envolver o diálogo em tempo real e oferecer uma resposta rápida no exato momento em que o cliente abandona o carrinho e sai da loja. Durante a negociação da oferta, o robô poderá oferecer ao consumidor um atendimento humano, dependendo do caso.