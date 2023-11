Como o marketing de afiliados ajuda os marketplaces do Banco do Brasil e do Inter

Os marketplaces dos bancos brasileiros estão em um estágio de desenvolvimento incipiente, mas seu crescimento vem ocorrendo a um ritmo acelerado nos últimos anos. Em 2022, o volume de vendas de produtos e serviços não financeiros via aplicativos dos bancos nacionais atingiu R$20 bilhões, valor 50% superior ao ano anterior. Esse resultado tem sido impulsionado por fatores como a crescente digitalização da população brasileira, a busca das instituições por novas fontes de receitas e a expansão dos e-commerces.

Os principais bancos já têm marketplaces em operação e os demais estão investindo fortemente no desenvolvimento dessas plataformas. O Banco do Brasil, por exemplo, lançou seu marketplace em novembro de 2021 e conta atualmente com mais de 130 parceiros. O banco digital Inter, por sua vez, é uma referência em termos de atuação com marketplace, com presença há 3 anos no segmento de marketplace e mais de 600 parceiros.

Essa vertente de negócios permite às instituições financeiras oferecerem uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo eletrônicos, eletrodomésticos, moda, beleza, saúde, turismo e entretenimento, abrem espaço para parcerias importantes com o mercado corporativo e para expansão internacional. Além disso, muitos desses mercados digitais oferecem benefícios exclusivos para os clientes, como cashback –como forma de recompensar os clientes pelas compras e de fidelização, frete grátis e parcelamento em até 12 vezes, entre outros.

Mas como todo bom negócio, os marketplaces trazem também desafios para os bancos que, sem grande experiência na área, precisam competir com nomes consagrados do setor como Amazon e Mercado Livre, têm a necessidade de integração com os sistemas dos parceiros e de conciliação com a regulação do setor. “É um negócio muito promisso, cuja tendência é continuar crescendo e se tornar uma parte muito relevante das fontes de receitas dos bancos”, acredita Marcos Souza, Head de Conteúdo da Awin Brasil.

Para enfrentar o desafio de integração com os sistemas dos parceiros, os bancos podem contar com o apoio das empresas de marketing de afiliados, como a plataforma da Awin, que oferece diversidade de anunciantes e marcas para auxiliar os bancos a ampliar o portfólio de produtos e serviços a serem oferecidos em seus marketplaces. Além disso, acham também mídias, influenciadores e criadores de conteúdos afiliados para ajudá-los na criação e divulgação de campanhas digitais estratégicas, amplas ou nichadas, para chamar a atenção de seus clientes, motivar seu engajamento (desde o primeiro até o último clique), ou seja, acompanhar toda a jornada de compra. “O marketing de afiliados ajuda os bancos a alcançarem um público-alvo maior do que seria possível com seus próprios canais de marketing, a gerar leads qualificados para os marketplaces e, por consequência, a aumentar as vendas”, ressalta Souza.