Brasil em Código retoma versão presencial com novas propostas

O Brasil em Código, evento multissetorial que reúne executivos das principais associações, indústria e varejo, volta a ser realizado na versão presencial e espera um público de 1.000 participantes para networking, intercâmbio de experiências, palestras, apresentação de casos inovadores e exposição de soluções. O encontro terá a proposta de ser um Festival de Tecnologia que se destina a definir as melhores práticas na gestão de pessoas, no varejo, na indústria e em marketplaces, além de reunir empreendedores e entusiastas de Environmental, Social and Governance (ESG).

Promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e a Korde, o evento gratuito está marcado para o dia 10 de agosto, em São Paulo. A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil é uma organização multissetorial sem fins lucrativos que representa nacionalmente a GS1 Global. A GS1 é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (código de barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos.

O Brasil em Código contará com uma área de exposição com 80 estandes e praça para apresentações e networking com foco em ideias, soluções e tecnologias que transformam o mundo dos negócios. Na área das palestras haverá cinco palcos com programação Global, Inovação na Indústria, Transformação no Varejo, Conexão no Marketplace e ESG+Tech.

Na opinião de João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, “o objetivo do Brasil em Código é discutir tendências e propor soluções que inovam os mundos online e offline, conectando toda a cadeia de produção e abastecimento. Escolhemos de uma fábrica desativada para transformá-la num espaço de conexões e experiências inovadoras, num conceito Village, que une cidade viva e lógica urbana”, completa.

Alguns dos temas que seram debatidos durante o evento incluem