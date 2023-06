Porto Brasil incorpora tecnologia EPC/RFID para agilizar processos com segurança

Promover eficiência e agilidade na realização das operações são duas características intrínsecas ao processo de automação que acontece nas indústrias. Tecnologias que possibilitam otimizar etapas na cadeia logística têm sido incorporadas nos mais diferentes setores. Exemplo dessa inovação, as etiquetas EPC/RFID facilitam o trabalho de identificação, rastreabilidade e controle de estoque.

Permitindo a identificação automática de produtos, as etiquetas RFID somam-se ao código padronizado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil no sistema EPC/RFID. A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil é uma organização multissetorial que representa nacionalmente a GS1 Global. Em todo o mundo, a GS1 é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (Código de Barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos.

Com a tecnologia EPC/RFID é possível coletar informações em tempo real e monitorar as mercadorias desde sua produção até a entrega para os consumidores, agilizando processos e reduzindo riscos de perda ou extravio. A Porto Brasil, fornecedor de cerâmicas artísticas e utensílios domésticos, incorporou essa tecnologia no seu dia a dia visando promover a identificação, a automação e o controle de produtos.

Fundada em 1998, a Porto Brasil surgiu através da junção de duas cerâmicas artísticas de decoração. Em 2003, passou a produzir utensílios, como pratos, travessas e tigelas, para atender às demandas da alta gastronomia e do setor doméstico.

“O tempo de processamento de dois paletes com cerca de 100 caixas demorava 40 minutos. Hoje, com a implementação do EPC/RFID, nós realizamos esses processos em 2 minutos”, comenta Adilson Fernando Pussi, gerente de Estoques e Logística da Porto Brasil.

Em parceria com a ITAG, empresa que atua no segmento de etiquetas inteligentes usando RFID, a implementação do recurso trouxe mais garantias na execução de toda a parte logística da Porto Brasil: “Por meio dessa tecnologia, a gente consegue conferir tudo que vai ser carregado, e eliminamos as possíveis divergências na hora da entrega para os clientes”, explica Pussi.

A demanda, que surgiu a partir de uma necessidade de controle de estoque, impactou diferentes etapas dentro da organização. Para a coordenadora de Sistema e Projetos da Porto Brasil, Marina Zampar, a automação dessas atividades foi fundamental para facilitar o trabalho de todos os colaboradores da empresa, principalmente pelas parcerias com a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e a ITAG.

Além da garantia na entrega de um produto de qualidade e sem ruídos no processo logístico, a implementação do sistema RFID/EPC traz essa segurança para dentro da empresa. Eleandro Baptista, Supervisor de Carregamento e Faturamento da Porto Brasil, conta que a distribuição adequada e automatizada facilita a relação entre organização e consumidor: “desde quando iniciou o projeto, notamos uma grande confiabilidade no sistema, no carregamento e no envio da mercadoria ao nosso cliente, nos dando mais tranquilidade e a certeza de que o material saiu daqui com duas conferências eletrônicas e uma manual”, ele disse.