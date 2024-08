Apagão cibernético aumenta procura por serviços gerenciados de segurança

Ao tentar realizar uma simples atualização de conteúdo de rotina no dia 19 de julho a empresa global de tecnologia CrowdStrike foi surpreendida pelo incidente que no Brasil ficou conhecido como ‘apagão cibernético’, já que causou a necessidade de uma interrupção dos serviços para milhares de organizações em todo o mundo em setores como viagens, bancos, saúde e varejo.

Com o objetivo de auxiliar o ambiente corporativo brasileiro a adotar procedimentos preventivos no sentido de evitar a repetição de eventos como esse, a empresa especializada em segurança da informação e privacidade dos dados DeServ decidiu intensificar sua parceria com a Sophos para lançar a solução MSS Powered.

Tendo como base o recente 'apagão cibernético', mas lembrando que incidentes semelhantes não são raros, o CEO e fundador da DeServ, Thiago Guedes Pereira, afirma que um número significativo de empresas corre o risco de fechar as portas se continuar ignorando os perigos digitais. Segundo ele, mitos como o suposto alto custo do investimento, a crença de que a empresa não está vulnerável ou a ideia de que a simples contratação de uma licença do MDR seja suficiente, impedem que as corporações avancem na mitigação de 'apagões digitais' dentro de suas fronteiras.

“O DeServ MSS Powered by Sophos foi desenvolvido com o objetivo de eliminar todos estes mitos e oferecer os níveis de segurança mais avançados para as empresas brasileiras com as condições adequadas a seus respectivos portes e mercados de atuação”, afirma.

Ele explica que o produto utiliza o Sophos MDR Onboarding e conta com o suporte dos profissionais da DeServ para viabilizar uma jornada completa desde as configurações iniciais da tecnologia até os treinamentos necessários para que as equipes envolvidas desenvolvam a prática de avaliar o comportamento de segurança da organização seguindo a estrutura NIST. “Os gerentes de projeto da DeServ são alocados na implementação e oferecem suporte durante 24 horas, sete dias por semana nos 365 dias do ano”, afirma.