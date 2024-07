O caos da atualização do CrowdStrike explicado: o que você precisa saber

Na sexta-feira, 19 de julho de 2024, o mundo acordou com a notícia de uma interrupção de TI que se espalhava rapidamente, aparentemente de natureza global, afetando centenas –senão milhares– de organizações.

A perturbação começou nas primeiras horas da manhã de sexta-feira na Austrália, antes de se espalhar rapidamente pela Ásia, Europa e Américas, sendo a indústria de viagens uma das mais afetadas.

A interrupção foi rapidamente atribuída à empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que já está envolvida na resposta a incidentes em meio ao caos.

O que o CrowdStrike faz?

CrowdStrike é uma das empresas líderes mundiais em segurança cibernética, com milhares de clientes em todo o mundo. Com sede no Texas, emprega mais de 8.000 pessoas e gera cerca de US$ 3 bilhões em receitas anualmente, a empresa existe desde 2011.

A organização se anuncia da seguinte forma: “A CrowdStrike redefiniu a segurança com a plataforma nativa da nuvem mais avançada do mundo que protege e capacita as pessoas, processos e tecnologias que impulsionam as empresas modernas. A CrowdStrike protege as áreas de risco mais críticas –endpoints e cargas de trabalho em nuvem, identidade e dados– para manter os clientes à frente dos adversários atuais e impedir violações.”

CrowdStrike será desconhecido para a maioria das pessoas não familiarizadas com a indústria de tecnologia, embora os fãs da Fórmula 1 saibam graças ao seu patrocínio principal da equipe Mercedes AMG Petronas – sua marca aparece no dispositivo de segurança halo e é claramente vista nas imagens a bordo do carro de Lewis Hamilton.

Os profissionais de segurança reconhecerão a CrowdStrike por suas contribuições frequentes para investigações de grandes incidentes, incluindo o hack da Sony Pictures, a crise do WannaCry e o hack de 2016 do Comitê Nacional Democrata pela Rússia.