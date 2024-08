Aprenda a usar as opções de linha de comando do editor de registro do Windows

Há uma infinidade de configurações ocultas no sistema operacional Windows que você pode desbloquear com a ajuda de várias ferramentas projetadas para edição do registro do Windows.

Há momentos em que uma simples adição ao registro do Windows pode corrigir um problema persistente e evitar que você tenha que reinstalar um aplicativo ou modificar uma chave de registro existente do Windows para mitigar uma ameaça emergente até que a Microsoft corrija a vulnerabilidade. Existem vários utilitários e técnicas para fazer alterações no registro. O Editor de Registro do Windows (regedit) é uma das ferramentas mais antigas, mas a Microsoft oferece várias outras opções, incluindo utilitários de linha de comando chamados reg e regini, cmdlets do PowerShell e a ferramenta administrativa de Política de Grupo.

Uma edição comum do registro do Windows é alterar a associação de arquivo de um determinado tipo de arquivo para que ele seja aberto com um aplicativo específico. Por exemplo, se quiser que arquivos .html sejam abertos com o Google Chrome em vez do Microsoft Edge, você pode ajustar essa configuração na área de extensão de arquivo do registro do Windows.

Usos do regedit.exe

Regedit é a ferramenta baseada em GUI integrada ao Windows para editar o registro do Windows. Para começar, digite regedit na caixa de pesquisa do Windows na barra de tarefas.

O Regedit fornece uma representação visual do registro do Windows, usando um layout de painel duplo com as chaves e subchaves raiz no painel esquerdo e os valores da chave ou subchave selecionada no painel direito. Você pode importar ou exportar subchaves e valores do registro no menu Arquivo. No menu Editar, você pode criar uma nova entrada de registro, verificar as permissões para a seleção, excluir ou renomear a seleção ou copiar o nome da chave. Você também pode realizar uma pesquisa neste menu.

Ao clicar com o botão direito nas diferentes seções você poderá adicionar uma nova chave, modificar uma existente ou excluir uma chave.

O editor de registro regedit é uma ferramenta baseada em GUI que exibe o layout hierárquico do registro do Windows. Também inclui várias opções de linha de comando. O editor de registro regedit é uma ferramenta baseada em GUI que exibe o layout hierárquico do registro do Windows. Também inclui várias opções de linha de comando.

Devido à sua importância para o sistema operacional Windows, você deve exportar um backup do registro caso precise se recuperar de um problema. Use a função de exportação no menu Arquivo do regedit para fazer backup de todo o registro ou apenas da seção que você planeja editar. Isso cria um arquivo .reg. Se ocorrer um problema, você pode clicar duas vezes no arquivo .reg para restaurar as configurações originais.

A Microsoft lançou sua primeira versão de 64 bits do Windows Server com Server 2008 e sua primeira versão de cliente Windows de 64 bits com Windows 8. A versão padrão do regedit nas versões mais recentes do Windows pode abrir chaves de registro de 64 e 32 bits para compatibilidade com versões anteriores.