Indústria global de alimentos e bebidas recorre a tecnologias pela falta de mão de obra

As empresas de manufatura global têm recorrido à tecnologia para fazer frente às rápidas mudanças nos hábitos dos consumidores e à falta de mão de obra qualificada, segundo os especialistas participantes da Automation Fair 2023, feira anual de inovação para a indústria da Rockwell Automation, maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital.

Em um painel dedicado à indústria de alimentos e bebidas, representantes do setor discutiram os desafios encontrados na jornada de transformação tecnológica, além da persistente falta de profissionais qualificados para atuar em diferentes processos produtivos.

De acordo com Rick McKenzie, engenheiro corporativo sênior da SugarCreek, um dos maiores fabricantes de bacon dos Estados Unidos, a escassez de mão de obra é um grande desafio para todo o segmento. “À medida que crescemos, precisamos ser muito flexíveis no que fazemos. Estamos tentando equilibrar essa necessidade com a integração da automação. Não se trata de reduzir o número de funcionários. Trata-se do fato de não termos pessoas suficientes para fazer o trabalho", afirma.

A adoção de novas tecnologias no chão de fábrica tem sido a solução encontrada pela indústria para aumentar sua produção apesar da falta de trabalhadores em algumas áreas e setores. Soluções como copilotos de trabalho baseados em inteligência artificial (IA), que agilizam tarefas e oferecem insights em tempo real, foram alguns dos destaques desta edição da Automation Fair.

Mas a adoção de novas tecnologias também tem os seus próprios desafios. De acordo com Robin Cobb, diretor de automação da Fairlife, fabricante de alimentos à base de leite, a convergência entre dados gerados pela planta industrial com os sistemas de TI trouxe novas demandas em termos de análise e contextualização.

"Um dos nossos maiores aprendizados no processo de transformação digital foi que começamos muito focados no ponto de vista do hardware, em colocar os sensores nos lugares certos e coletar os dados. Entretanto, não houve muita reflexão sobre a convergência disso tudo. E é aí que as novas tecnologias, como Machine Learning e IA, podem ajudar a ganhar escala. No nosso caso, estamos trabalhando para aproveitar essa oportunidade", explica Cobb.

No Brasil e ao redor do mundo, a Rockwell Automation oferece dispositivos inteligentes e softwares capazes de ajudar indústrias de todos os portes a inserir novas tecnologias nas suas operações. Os clientes da Rockwell Automation também podem contar com um time de consultores com expertise global, aptos a oferecer todo o suporte necessário para a escolha e implementação de tecnologias, além de contextualização de informações geradas.

Para Daniel Baez, gerente de transformação digital da Real Pet Food, as iniciativas digitais têm sido cruciais para manter a empresa australiana competitiva frente à concorrência. "Conseguir realmente obter todos esses dados que estavam nos limitando, os motivos por trás do tempo de inatividade na linha de produção, tudo isso nos ajudou a identificar quase 15% de capacidade extra, o que praticamente não conseguíamos alcançar antes. Então, apenas medindo o que e como está acontecendo, e devolvendo essa informação ao operador na linha, já está nos dando visibilidade e impulsionando ações concretas", afirma Baez.

A 32ª edição da Automation Fair reuniu mais de 10 mil pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro em Boston. A feira contou com 325 sessões técnicas ministradas por profissionais da Rockwell Automation, além de 26 tours externos e 500 horas de treinamento avançado para os participantes.