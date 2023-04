Rockwell Automation realizou evento imersivo sobre automação industrial

A Rockwell Automation, empresa dedicada à automação industrial e à transformação digital, realizou no 29 de março, em São Paulo, a primeira edição Brasil do “ROKImmersion”, evento imersivo desenvolvido com o propósito de apresentar ao mercado as principais tendências, soluções e serviços relacionados à automação industrial e os efeitos da modernização para o desenvolvimento do setor. Ao todo, foram cerca de 300 participantes, entre parceiros, integradores, distribuidores e colaboradores da Rockwell Automation, que conta, atualmente, com mais de mil clientes ativos no Brasil.

Com uma vasta gama de especialistas, o ROKImmersion apresentou sete sessões técnicas e quatro laboratórios práticos, sobre diversos temas, como mitigação de riscos, soluções escaláveis, novos recursos de controle e predição, sistema de controle distribuído, dispositivos inteligentes, benefícios da IIoT (Industrial Internet of Things), visibilidade de operações em tempo real e segurança cibernética.

Além das sessões e laboratórios, o evento contou com uma palestra ministrada pelo Diretor de Energy & Resources Industries na Microsoft Brasil, Claudio Makarovsky, sobre sistemas cyber físicos, abordando a evolução tecnológica, o Metaverso Industrial, Gêmeos Digitais e convergência OT-IT (Tecnologia Operacional e Tecnologia da Informação). Outro parceiro presente no evento foi a Claroty, especializada em tecnologias que identificam ameaças e protegem a segurança operacional das indústrias.

De acordo com o diretor regional da Rockwell Automation no Brasil, Leandro Kruger, o evento é uma oportunidade de levar esta imersão tecnológica para a realidade das indústrias brasileiras. “Esperamos que os insights obtidos aqui se transformem em soluções para os obstáculos enfrentados pelo ecossistema industrial e demonstrem como a tecnologia pode ser a ferramenta adequada para oferecer os resultados que as corporações esperam”, comenta.

Segundo a Cristiano Bonanno, gerente regional de tecnologia da Rockwell Automation no Brasil, o mercado industrial vive um momento importante do ponto de vista da automação: “Atualmente, o setor vislumbra muito além do modelo convencional, focado no chão de fábrica. A preocupação está relacionada à conexão dos dados oriundos da fábrica e dos equipamentos e como eles impactam as camadas de governança, onde são tomadas as decisões corporativas, chamada de convergência IT-OT”, afirmou.

Bonanno explicou ainda os planos da companhia e como ela pretende contribuir para o avanço do mercado industrial no país. “A nossa preocupação hoje está muito orientada ao dado conectado com tecnologias avançadas e como isto impacta os principais objetivos de negócios da indústria. Neste sentido, sabemos muito bem trabalhar e associar tudo que temos de informação de parques tecnológicos antigos, com as soluções mais modernas do mercado. A partir disto, queremos ser um parceiro em toda a jornada digital das empresas. Ou seja, não apenas apresentar a tecnologia com potencial para melhorar o processo fabril, mas indicar em que momento ela pode ser inserida no roadmap de evolução digital destas companhias”, ele disse.

Além disso, o setor industrial tem demonstrando um importante avanço com relação à proteção cibernética referente à tecnologia da informação. Entretanto, a atenção relacionada à cibersegurança voltada ao operacional tem ganhado destaque no setor e torna-se uma das tendências de mercado para os próximos anos, conforme pontua o Channel Sales Director da Claroty para a America Latina, Fernando Zolko.

Segundo Zolko, a maturidade do mercado acontece em ondas e o momento tem se mostrado positivo para o desenvolvimento deste modelo nas empresas. “As multinacionais, sobretudo das verticais de alimentos e bebidas, Oil&Gas, automobilísticas e mineração, já estão à frente com relação à cibersegurança de OT. Agora, o cenário tem se mostrado bastante promissor, principalmente, para empresas locais destas verticais”, explicou.